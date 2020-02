iPhone : Apple répare désormais les smartphones cassés à domicile

Apple vient de mettre en place un tout nouveau service dédié à la restauration des iPhone : un technicien vient directement réparer votre téléphone à la maison. Un service qui était déjà proposé aux entreprises, mais qui débarque cette fois chez les particuliers.

Quand on casse son iPhone ou qu’il tombe tout simplement en panne au fil du temps, il est possible de le faire réparer dans un Genius Bar. Le service proposé par la marque à la pomme est bien rodé : on prend rendez-vous sur le Web, on se rend ensuite en boutique où un technicien établit un premier diagnostic. En fonction de la gravité de la panne, on peut repartir quasi immédiatement avec un smartphone restauré, mais il est généralement de mise de devoir attendre quelques jours plus tard pour récupérer son téléphone. Et si tous ces impératifs de déplacement pouvaient subitement disparaître ? C’est ce à quoi Apple travaille actuellement. L’entreprise vient de mettre en place un nouveau service de réparation à la maison.

Apple répare les iPhone à la maison dans 6 grandes villes des États-Unis

Dans certaines grandes villes états-uniennes, il n’est plus besoin de se rendre à l’Apple Store pour faire réparer son iPhone, quel que soit le modèle, du plus ancien au plus récent comme l’iPhone 11. C’est un technicien qui vient directement chez vous. Le service est assuré par un employé de Go Tech Services, un partenaire officiel d’Apple. La réparation à la maison (ou en entreprise, pourquoi pas) est disponible dans les 6 grandes villes nord-américaines : New York, San Francisco, Los Angeles, Chicago, Dallas et Houston.

Le service fonctionne de la même manière que pour la réparation en boutique : vous prenez rendez-vous sur le Web, et en fonction des disponibilités du technicien et des vôtres, une prise de rendez-vous est établie. Hormis les frais de réparation, Apple précise que des frais de déplacement sont également à prévoir, sans préciser leur montant. Comme le fait remarquer The Verge, Apple proposait déjà un service similaire et baptisé AppleCare for Entreprise. Mais comme le laisse supposer cet intitulé, le service est cantonné à des entreprises disposant d’un très grand nombre d’appareils.

Toutes les réparations ne sont pas nécessairement possibles sur place. Une restauration d’écran est par exemple envisageable, mais pas le changement de la batterie. Par ailleurs, seule la réparation des iPhone est proposée. Faire réparer son Mac ne semble pas à l’ordre du jour.

Source : MacRumors