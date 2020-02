Les ventes d’Apple Watch ont bondi de 36% avec 31 millions d’unités vendues en 2019, ce qui dépasse désormais nettement les ventes d’une horlogerie suisse en déclin selon Strategy Analytics. Les jeunes sont particulièrement séduits par les montres connectées, et les horlogers suisses n’ont pas réussi à lancer de produit qui tienne la comparaison avec l’Apple Watch.

Sur le terrain des montres, Apple n’est pas seulement leader sur les segment des montres intelligentes. La firme de Cupertino vend en effet désormais plus d’Apple Watch que l’ensemble des horlogers suisses. C’est la conclusion des estimations de ventes concoctées par Strategy Analytics – étant donné qu’Apple ne donne plus de chiffres de ventes officiels détaillés pour chacun de ses produits depuis longtemps.

Les horlogers suisses sont en train de perdre la guerre des smartwatches

En 2019, Apple a ainsi vendu environ 31 millions de montres connectées, ce qui représente une très forte hausse de 36% d’une année sur l’autre. Ce grand bond en avant est à comparer avec la morosité des horlogers suisses, y compris chez des marques bien établies comme Swatch. L’ensemble des acteurs suisses de l’industrie n’ont vendu que 21,1 millions de montres – smartwatches et montres classiques confondues.

Neil Mawston, directeur de Strategy Analytics, explique : « les fabricants de montres suisses traditionnels, comme Swatch et Tissot, sont en train de perdre la guerre des smartwatches. Apple Watch constitue un meilleur produit qui s’écoule aux travers de canaux de ventes plus profonds et attractifs auprès des jeunes consommateurs qui veulent une montre connectée. La fenêtre qui aurait permis aux marques suisses d’avoir un impact dans les smartwatches est en train de se fermer ».

Les Apple Watch avaient brièvement dépassé les ventes de l’ensemble des horlogers suisses en 2017. Mais c’est la première fois que le fabricant dépasse l’industrie suisse sur 12 moins complets, qui plus est avec un écart de désormais 9 millions d’unités. Les Apple Watch sont leaders de l’industrie depuis le lancement de la première itération en avril 2015.

Aucune marque concurrente n’est pour l’instant parvenue à égaler leurs parts de marché, quand bien même nombre d’acteurs tentent d’imiter ce qui attire ses clients notamment leur design.

Source : The Verge