Apple va désormais afficher encore plus de publicités sur l’App Store des iPhone

À partir de mardi prochain, le 25 octobre, Apple ajoutera des publicités liées aux applications dans l'onglet “Aujourd'hui” de l'App Store. Cela marque un nouveau cap pour Apple, qui compte bien augmenter ses bénéfices grâce à ses utilisateurs.

Apple vendait des publicités à l'intérieur d'Apple News et de l'App Store depuis 2016, mais ces derniers mois, l’entreprise américaine a montré un certain intérêt pour ce secteur dominé par Google, Meta et Amazon. En effet, l’été dernier, Apple a élargi les moyens par lesquels les entreprises pouvaient payer pour atteindre ses clients, en leur permettant notamment d'acheter des publicités sur la première page de l'App Store.

Apple a confirmé cette nouveauté dans une page d'assistance destinée aux développeurs. « Avec une publicité pour l'onglet Aujourd'hui, votre application peut apparaître en bonne place sur la première page de l'App Store, ce qui en fait l'un des premiers contenus que les utilisateurs voient lorsqu'ils commencent leur visite de l'App Store », a déclaré Apple sur la page web.

Les publicités arrivent cette semaine sur votre iPhone

Après une première annonce en septembre, Apple aurait commencé à contacter les développeurs pour les informer que les nouveaux spots publicitaires seront mis en ligne le 25 octobre, soit dès demain. Les publicités apparaîtront dans les App Stores régionaux respectifs dans tous les pays où Apple est présent, à l'exception de la Chine.

En plus de la section « aujourd’hui », ces nouvelles publicités apparaîtront également dans la section « Vous aimerez peut-être aussi ». On imagine que les développeurs chercheront désormais à faire connaître leurs applications en s'appuyant sur celles créées par d'autres développeurs pour mettre facilement en avant leur projet.

Cela permettra effectivement aux concurrents de faire de la publicité sur les pages de leurs rivaux, ou d'augmenter le coût pour un développeur pour cet espace afin se protéger contre cela. On s’attend donc à voir les bénéfices d’Apple exploser grâce à cette nouveauté. Le vice-président des plateformes publicitaires d'Apple, Todd Teresi, a déjà annoncé son intention de développer de manière significative l'activité publicitaire et porter son bénéfice à deux chiffres par rapport aux 4 milliards de dollars actuels chaque année.

Bloomberg avait également rapporté que le géant américain testait en interne des publicités dans Apple Maps et qu'il pourrait également les intégrer dans d'autres applications telles que Podcasts et Books. Apple se transforme donc bien en un véritable géant publicitaire, au grand dam des utilisateurs d’iPhone.