Apple : une publicité écrite à la main par Steve Jobs s’est vendue à prix d’or

Lors d'une vente aux enchères, une feuille de papier sur laquelle Steve Jobs a écrit à la main une publicité pour l'ordinateur Apple 1 a trouvé acquéreur pour 163 000 € environ.

Les pommes peuvent visiblement valoir de l'or. Ou plutôt la pomme, celle d'Apple. Cela fait de nombreuses années que tout ce qui touche de près ou de loin à la célèbre marque prend une valeur souvent disproportionnée, sauf à être un collectionneur acharné (ou un spéculateur). Parfois, ça frise un peu le ridicule, comme ces sandales portées par Steve Jobs vendues 212 000 €. Mais souvent, on reste sur le côté “historico-technologique” avec par exemple un iPhone de première génération pour 140 000 €.

La vente qui nous intéresse ici est un peu un entre-deux. Il s'agit d'une publicité écrite à la main par Steve Jobs lui-même pour vanter les mérites de l'Apple-1, le tout premier ordinateur de l'entreprise, dont un exemplaire a déjà été proposé à 500 000 dollars. Le site de ventes aux enchères RR Auction précise que “selon l'historien Apple Corey Cohen, les spécifications techniques de ce brouillon publicitaire manuscrit correspondent parfaitement à la publicité originale pour l'Apple-1, qui a été imprimée pour la première fois dans le numéro de juillet 1976 d'Interface Magazine”.

Une feuille de papier où Steve Jobs a écrit une publicité pour l'Apple-1 se vend près de 163 000 €

Plutôt concise, la publicité reprend essentiellement la fiche technique de l'Apple-1, avec ses “8K bytes of RAM” (mémoire RAM de 8 ko) ou sa sortie “composite vidio” (vidéo composite, avec une faute). Le clavier seul et un manuel d'utilisation sont vendus pour 75 $ (de 1976), “une vraie affaire”. Au bas de la feuille, on peut lire “Steven Jobs” suivi de l'adresse postale de ses parents et leur numéro de téléphone. Rappelons qu'à ses débuts, le cofondateur d'Apple travaillait dans le garage de la maison familiale.

Le papier était vendu avec deux polaroids pris au Byte Shop de Moutain View en Californie, boutique dans laquelle était vendu l'Apple-1. Le tout a trouvé preneur pour exactement 175 759 $, soit un peu moins de 163 000 €. D'autres articles en lien avec Steve Jobs ont été proposés par le même site, parmi lesquels une feuille où à 20 ans à peine, il décrivait le fonctionnement de “Astrochart', un programme d'horoscope qu'il développait pour Atari.