Amazon : elle reçoit une cinquantaine de livraisons de chaussures qu’elle n’a jamais commandées

Depuis plusieurs semaines, Anca Nitu reçoit presque quotidiennement des chaussures par Amazon. Le problème, c’est qu’elle ne les a jamais commandées. D’après elle, elle est victime de revendeurs peu scrupuleux, qui utilisent son adresse pour éviter d’avoir à payer les frais de retour, lui laissant alors la responsabilité de régler la facture.

« Je tremble lorsque je vois des colis à ma porte ». Anca Nitu ne pensait certainement pas prononcer cette phrase un jour. Pourtant, cette Américaine doit se rendre à l’évidence : elle est victime d’une arnaque. À ce jour, celle-ci a reçu au moins 50 colis qui ne lui sont pas adressés. Ou plutôt, qu’elle n’a jamais commandé. Tous contiennent le même produit : une paire de chaussures.

Sur le paquet figure bel et bien son nom. À chaque fois, le colis a été envoyé par un autre utilisateur américain, qui a visiblement tenté de retourner le colis au revendeur. La situation tourne désormais au cauchemar pour Anca Nitu, qui doit non trouver où stocker toutes ces chaussures, mais aussi gérer les conflits avec UPS, qui lui demande pas moins de 300 dollars de frais de livraison.

Des revendeurs peu scrupuleux utilisent une fausse adresse pour échapper aux frais de retour

Si rien ne permet encore de l’affirmer avec certitude, Anca Nitu est probablement victime de revendeurs peu scrupuleux. Comme le souligne le Better Business Bureau (BBB), équivalent américain de l’UFC-Que Choisir, de nombreux commerçants n’hésitent pas à utiliser une fausse adresse, du moins une adresse aléatoire, pour la réception des retours de colis.

En effet, il faut savoir que les revendeurs doivent payer des frais de livraison lorsqu’un produit leur est retourné. En indiquant une fausse adresse, ils évitent la facture… qui se retrouve alors dans les mains du malheureux qui habite bel et bien à ladite adresse. « J’ai refusé de payer et le litige avec UPS est toujours en cours », continue Anca Nitu. Pour l’heure, la situation est encore loin d’être résolue, et celle-ci continue de recevoir des colis à sa porte.

Source : CBC News