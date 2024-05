Apple TV + : une application pour les smartphones Android serait en préparation, voici ce que nous savons

Actuellement, les abonnés Apple TV + qui possèdent des téléphones Android doivent regarder via un navigateur web. Une application dédiée pourrait bientôt changer la donne. Apple travaille sur une version compatible avec l’OS de Google, ce qui promet des fonctionnalités améliorées et un accès plus pratique.

Les utilisateurs de téléphones Android qui souhaitent profiter des services Apple TV + sont actuellement limités à l'utilisation d'un navigateur web. Cela rend l'accès aux contenus moins fluide et pratique par rapport à une application native. Ce besoin est particulièrement ressenti lors du visionnage de sports en direct, où une application dédiée offrirait une meilleure qualité et plus de fonctionnalités.

Selon Bloomberg, Apple recrute pour développer une application Apple TV + destinée aux téléphones Android. Cette application permettrait à des millions d'utilisateurs de découvrir et de regarder des émissions de télévision et des événements sportifs. Bien que le projet soit encore au stade initial, cette annonce montre la volonté de la marque d'étendre ses services à une plus large audience.

L’application Apple TV + pour les smartphones Android pourrait apporter de nouvelles fonctionnalités

Actuellement, Apple TV + n'est disponible sur Android que via les téléviseurs Android TV, depuis son lancement en 2020. Pour les utilisateurs de smartphones, son accès se fait uniquement par le biais d'un navigateur web via une Progressive Web App (PWA) sur tv.apple.com. Cette solution est plus basique que les applications de streaming traditionnelles. En revanche, une application mobile dédiée permettrait d'offrir des fonctionnalités améliorées, telles que les téléchargements pour un visionnage hors ligne, le mode image dans l'image et les notifications pour les nouveaux contenus.

En plus de l'amélioration des fonctionnalités, le lancement de l'application Apple TV + sur Android pourrait aider Apple à renforcer ses services. La société propose déjà six applications pour téléphones et tablettes sur le Google Play Store, incluant Apple Music et Shazam, qui sont bien maintenues et régulièrement mises à jour. Cette future application pourrait également intégrer les achats de médias iTunes précédents et offrir ainsi une solution complète et intégrée pour les utilisateurs.

Source : Bloomberg