Apple pourrait adopter le design « râpe à fromage » pour l’iPhone

Apple songe à adapter le design « râpe à fromage » des Mac Pro sur ses iPhone. C’est en tout cas ce que suggère un brevet déposé par la firme de Cupertino. L'apparition de ces tranches percées permettaient une meilleure maîtrise de la chauffe, et donc des performances, en plus de proposer un design original.

Lorsque le Mac Pro a été annoncé en 2019, beaucoup d’internautes se sont gentiment moqués de son design. Il est vrai que les deux plaques d’aluminium trouées donnent un aspect « râpe à fromage » à l’ensemble et les détournements ont été nombreux. Cette astuce de design permet pourtant une meilleure maîtrise thermique et pourrait débarquer dans les futurs iPhone.

En effet, Apple a déposé un brevet auprès de l’USPTO qui a été repéré par Patently Apple. Ce design bien particulier pourrait ainsi être utilisé sur un iPhone, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Une plaque en aluminium en croix pourrait être incluse dans le terminal tandis que les tranches en bénéficieraient également. Comme on peut le voir dans les schémas, cela donne une allure un peu étrange au téléphone. Néanmoins, cela pourrait être une astuce de design pour reconnaitre le produit au premier coup d’œil, en faire une sorte de signature d’Apple. Mais là n’est pas le but premier, puisque le brevet s’axe avant tout sur les performances.

Un iPhone avec une meilleure gestion de la chaleur

Une telle plaque en aluminium sur les tranches permettrait ainsi une meilleure dissipation de la chaleur, et donc de meilleures performances. Apple, qui conçoit ses propres SoC, tend vers de plus en plus de performances et donc vers plus de chauffe. La taille d’un smartphone étant par définition limitée, l’option « râpe à fromage » pourrait être une solution viable.

Reste maintenant à savoir comme une telle chose pourrait s’inclure dans un iPhone avec des exigences de design propres à la firme de Cupertino. Quoi qu’il en soit, rien ne dit que nous avons là un indice sur le prochain iPhone. Ce brevet indique seulement qu’Apple réfléchit à la question et qu’il cherche des pistes pour améliorer ses produits.

Et vous, que pensez-vous de ce design si particulier ? Aimeriez-vous un smartphone avec ce style de tranche pour gagner en performance ? Dites-le-nous dans les commentaires !

Source : Patently Apple