Apple s’inspire de Xiaomi et se diversifie : voici la plaque de cuisson iCook 12

Apple vient de créer la surprise en lançant une plaque de cuisson dérivée de sa technologie de recharge à induction AirPower. Baptisée iCook 12, cette nouvelle appliance connectée semble amorcer une stratégie de diversification qui rappelle étrangement Xiaomi !

Apple vient de lancer une nouvelle plaque de cuisson à induction. Baptisée iCook 12, cette plaque uniquement disponible en blanc permet de placer vos casseroles n’importe où sur sa surface. Mais aussi de charger vos appareils sans fil. Pratique pour suivre une recette lorsque vous êtes sur le point de tomber en rade de batterie !

Pour parvenir à ce miracle, Apple a adapté sa technologie de tapis de recharge sans fil AirPower – un temps abandonnée justement à cause d’une dissipation excessive de chaleur. En tout, la plaque comprend 96 bobines enchevêtrées les unes sur les autres ce qui permet à la fois de transmettre de l’énergie à des dispositif compatibles Qi et des casseroles et autres ustensiles de cuisine compatibles, sous forme de chaleur. Apple précise que cette plaque d’une puissance totale de 3000 watts permet une cuisson simultanée sur quatre zones.

Cuisinez, chargez, recommencez

Elle peut également vous prendre en photo lorsque vous cuisinez pour partager avec vos amis vos recettes accompagnées de ce qu’Apple appelle un Cookmoji (sorte d’Animoji avec des accessoires de cuisine comme une toque ou un mixer sous forme de stickers). Pour profiter en même temps de la recharge sans fil, il faut néanmoins se limiter à trois zones de cuisson maximum. La zone restante permet ainsi de recharger deux appareils Qi simultanément. Si vous utilisez deux zones de cuisson vous pourrez charger quatre appareils simultanément pour un maximum de huit appareils lorsque vous n’utilisez pas la plaque pour cuisiner.

Comme vous pouvez le voir dans la photo de Une, la plaque de cuisson iCook 12 est dépourvue de boutons. Elle se commande exclusivement depuis les iPhone, iPad et Apple Watch via une application dédiée et à l’aide de commandes vocales Siri. La prise en charge d’Android n’est apparemment pas prévue pour tout de suite. Sur son site, Apple promet qu’elle sera disponible « prochainement » sans plus de précisions. Son prix n’a pas été encore annoncé, mais à en croire plusieurs sources l’iCook 12 frôlerait les 5000 €. Elle nécessiterait par ailleurs l’achat de casseroles et autres ustensiles spécialement adaptés. Et dont Apple aura l’exclusivité dans un premier temps.

Le fait qu’Apple se diversifie avec un premier pas dans la cuisine a de quoi surprendre. Mais il semble en réalité qu’Apple s’inspire de Xiaomi. Le groupe chinois est en effet loin de ne fabriquer que des smartphones : on trouve dans son catalogue des cuiseurs de riz et des trottinettes entre autres exemples. Cette stratégie peut permettre à Apple de ne plus dépendre uniquement d’une poignée de produits dans un contexte international qui se complique, y compris pour les plus grandes firmes américaines. Le choix d’aller direct dans la cuisine est osé, mais comme le dit ce grand dicton de la sagesse populaire, les omelettes ne se font pas sans casser quelques oeufs !

Reste qu’Apple ne semble visiblement pas prêt, contrairement à son concurrent, à casser les prix… Alors, intéressé par l’iCook 12 ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.