Apple se prépare à lancer le premier MacBook avec la 5G, voici ce que l’on sait

Apple planche actuellement sur le développement de plusieurs modèles de MacBook et les premières machines équipées de puce M5 pourraient faire leur apparition sur le marché dans quelques mois. Et d’après les rumeurs, l’une d’elles pourraient corriger l’un des plus gros défauts des MacBook : l’absence de connectivité sans fil.

Apple est au cœur de plusieurs rumeurs ces derniers temps et elles concernent principalement ses MacBook, à commencer par le retour d’un MacBook d’entrée de gamme à moins de 1 000 € et avec une particularité matérielle.

Mais une autre spéculation a également attiré notre attention et elle devrait vous rappeler quelque chose : d’après nos confrères de Phandroid, Apple serait en train de tester un MacBook avec connectivité sans fil, qui lui permettrait enfin de rattraper son retard sur la concurrence, plusieurs PC portables proposant déjà cette fonctionnalité bien pratique.

Enfin un MacBook avec connectivité sans fil ?

Cela fait quelques années que la question d’un MacBook avec connectivité cellulaire intégrée est sur la table, mais cette fois-ci les choses semblent se concrétiser. Apple et la connectivité cellulaire des MacBook, c’est une longue histoire. Dès 2008, Steve Jobs explorait l’idée d’une connectivité 3G pour ses ordinateurs, mais le projet a été abandonné à cause d’un problème d’encombrement. En 2023, l’idée fait son retour : Mark Gurman, dans sa lettre d’information Power On, évoque une puce sans fil intégré directement dans les processeurs de la série M, et des MacBook 5G qui n’arriveraient pas avant 2028.

Mais Apple semble avoir pris de l’avance sur les prédictions du journaliste. En effet, une fuite basée sur du code interne d’Apple rapportée par Macworld laisse penser que la firme de Cupertino testerait un MacBook Pro avec modem 5G intégré. Un modèle qui n’a pas été dévoilé par Apple Insider parmi les 15 Mac actuellement en développement et dont certains, ceux équipés d’une puce 5G – qui devrait offrir de belles améliorations en termes de puissance de traitement –, pourraient faire leur apparition sur le marché d’ici quelques mois.

Ce MacBook Pro 5G utiliserait la puce M5 Pro et le premier modem 5G produit par Apple, surnommé en interne « Centauri » ou C1. C’est celui-ci qui a été lancé dans l’iPhone 16e cette année. Ce modèle, qui offrirait à ses utilisateurs un accès Internet sans recourir au Wi-Fi, permettrait à Apple non seulement de rattraper son retard sur la concurrence, mais aussi d’aligner les fonctionnalités de ses MacBook sur celles des iPhone, des Apple Watch et des iPad qui proposent des modèles cellulaires depuis une décennie. Il pourrait être lancé début 2026.