Apple se moque des personnes atteintes de bégaiement, les associations s’insurgent

Un mauvais choix d’emoji vaut à Apple de s’attirer les foudres des associations de protection des personnes atteintes de bégaiement. Sur certains iPhone, lorsque l’on tape le mot « bégaiement », un emoji au visage perturbé est proposé dans le correcteur de texte.

Apple a toujours su se montrer moqueur, sachant mettre en avant avec humour les avantages de ses produits envers ceux de ses concurrents. Mais il peut rapidement sembler un brin maladroit, si ce n’est insensible, d’appliquer ce ton à l’encontre de personnes en situation de handicap. La STAMMA, l’association britannique de protection des personnes atteintes de bégaiement, a ainsi épinglé la firme de Cupertino à propos du choix pour le moins hasardeux de l’emoji proposé quand le sujet est abordé sur un iPhone.

En effet, l’emoji à la tête perturbée, souvent utilisé pour illustrer une bêtise ou un manque d’intelligence, est proposé dans le correcteur de texte lorsque l’on écrit le mot « bégaiement ». « Une personne qui bégaie va répéter, prolonger ou rester bloquée sur des sons ou des mots. Il peut également y avoir des signes de tension visible lorsque la personne se bat pour faire sortir le mot », rappelle la STAMMA. Ce qui ne signifie pas pour autant qu’elle est diminuée intellectuellement. L’association s’est empressée de qualifier cette fonctionnalité de « dégradante et dommageable ».

Apple choisit le mauvais emoji pour parler du bégaiement

« C’est insultant, car parfois les personnes qui bégaient font des expressions faciales lorsqu’elles éprouvent un blocage, et cela imite presque ce phénomène. J’espère qu’Apple s’en rendra compte et s’excusera », explique Ellie, l’une des personnes ayant formulé une plainte à la STAMMA. Jane Powell, présidente de l’association, a déclaré que « traiter [le bégaiement] comme une blague est stigmatisant. Les personnes concernées peuvent être gênées par la façon dont elles s’expriment, subir des brimades et avoir honte, ce qui peut affecter leur santé mentale, leur carrière et leurs relations ».

Ce choix d’emoji est d’autant plus curieux qu’il semble délibéré de la part d’Apple, puisque ce dernier apparaît avec la mention « woozy face » sur Unicode, ce qui n’a donc aucun rapport avec le bégaiement. La STAMMA recommande aux personnes offensées de rédiger une requête directement auprès de l’assistance de leur appareil. À noter que tous ne semblent pas touchés par le problème. À l’heure actuelle, l’emoji a été repéré sur les iPhone 5S, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 11, iPhone XR, iPhone 12 Pro Max et iPad.

