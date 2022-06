Apple punit les utilisateurs de Google TV, le bonus écologique serait maintenu, c’est le récap

Un iPhone survit à 10 mois dans l'eau, le bonus écologique de 6000 € serait prolongé en France, Apple TV bannit les appareils Android TV et Google TV, c'est le récapitulatif.

En cette fin de semaine, l'actualité reste toujours aussi chargée. Nous passerons rapidement sur les annonces de Xiaomi et de ses deux nouveaux POCO F4 et GT (nous y reviendrons prochainement à l'occasion de tests complets), pour nous attarder sur les utilisateurs Android TV et Google TV qui se retrouvent privés de la possibilité de louer ou d'acheter du contenu sur Apple TV. Quant au bonus écologique de 6000 € pour tout achat d'une voiture électrique en France, il devrait être maintenu. Enfin, évoquons cette histoire à peine croyable d'un iPhone qui a été retrouvé intact après dérivé 10 mois dans l'eau. Prêts pour le récapitulatif du jour ? Allez en route, c'est parti !

Apple TV bannit les utilisateurs d'Android TV et Google TV

S'il a toujours été possible d'acheter ou de louer des films provenant d'Apple TV depuis Google TV, ce n'est désormais plus le cas. Sans crier gare, Apple a supprimé cette option sur l'ensemble des appareils Android TV et Google TV. Et pourtant, l'application Apple TV est toujours accessible. Seuls restent visibles les contenus déjà achetés ou ceux auxquels vous êtes abonnés. Mais pourquoi Apple n'a-t-il pas communiqué sur le retrait de ces différentes possibilités ?

Le gouvernement joue les prolongations avec le bonus écologique de 6 000 €

En théorie, le bonus écologique de 6000 euros accordé par le gouvernement lors de l'achat d'une voiture électrique doit passer à 5000 euros dès le 1er juillet 2022. Mais le gouvernement réfléchit actuellement à sa prolongation et devrait très prochainement faire une annonce dans ce sens. En revanche, les autres mesures, et notamment celles concernant les véhicules hybrides, devraient être maintenues.

Après 10 mois passés dans l'eau, cet iPhone en ressort indemne

Combien de temps un iPhone peut-il rester dans l'eau sans montrer des signes de faiblesse ? Au Royaume-Uni, un homme a fait tomber son précieux smartphone lors d'une randonnée en canoë et pensait qu'il était irrémédiablement perdu. Mais un autre homme a effectué le même parcours 10 mois plus tard et a retrouvé l'iPhone en parfait état de marche.

