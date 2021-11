Apple prête désormais un iPhone XR pendant que votre iPhone est en réparation

Apple va désormais prêter un iPhone XR aux clients dont l'iPhone est parti en réparation pour une longue période. Jusqu'à maintenant, la marque californienne prêtait un iPhone 8 aux clients privés de leur téléphone portable.

Nos confrères de MacRumors sont parvenus à mettre la main sur une note interne destinée aux employés des Apple Store. Le document montre qu'Apple va prêter un iPhone XR aux clients dont l'iPhone est parti en réparation pour plusieurs semaines.

Jusqu'ici, le géant de Cupertino se contentait de proposer un iPhone 8 en guise d'appareil de prêt aux utilisateurs privés momentanément de leur terminal. Annoncé en 2018, l'iPhone 8 est très différent des iPhone plus récents. Le smartphone est construit autour d'un écran LCD cerclé de larges bordures. Dans la bordure inférieure, on trouve un lecteur d'empreintes digitales Touch ID. Le téléphone n'a pas de reconnaissance faciale Face ID, d'encoche ni plusieurs capteurs photo au dos.

Apple prête un iPhone neuf ou reconditionné en cas de réparation

Au vu du design et de la fiche technique largement dépassée de l'iPhone 8, on ne s'étonnera pas qu'Apple ait décidé de le remplacer par l'iPhone XR. Annoncé en 2018 aux côtés des iPhone XS et iPhone XS Max, l'iPhone XR est le premier iPhone abordable avec encoche et reconnaissance faciale Face ID. Il pèche uniquement par sa dalle LCD et son capteur photo unique. Néanmoins, il s'agit d'un appareil de prêt beaucoup plus convaincant que l'iPhone 8 au vu des standards actuels.

D'après la note interne consultée par MacRumors, l'iPhone XR sera proposé en guise d'appareil prêt dès le jeudi 4 novembre 2021 aux Etats-Unis et dans d'autres régions. Pour bénéficier d'un iPhone de prêt, il faut impérativement que l'iPhone du client soit envoyé par courrier dans un centre de réparation. Ce processus est évidemment assez long, ce qui explique pourquoi Apple propose de prêter un terminal.

Comme le souligne Apple sur son site web, l'iPhone prêté peut être neuf ou reconditionné. Le client doit accepter de rendre l'iPhone XR “au plus tard trente 30 jours à compter de la date à laquelle Apple vous notifie que votre téléphone réparé est prêt pour enlèvement”. En cas d'empêchement, vous pouvez demander une prolongation de 15 jours.

Source : MacRumors