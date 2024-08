Apple pourrait enfin corriger le plus gros défaut des Mac avec la génération M4

Apple semblerait enfin prêt à augmenter la mémoire de base de ses prochaines machines équipées de M4. Selon des informations récentes, le géant de la technologie pourrait enfin dire adieu aux configurations de départ avec 8 Go de RAM, qui ont longtemps été un sujet de discorde entre les utilisateurs.

Mark Gurman de Bloomberg, une source fiable d'informations internes sur Apple, révèle que l'entreprise intensifie les tests sur les nouveaux modèles de Mac dotés de puces M4 de base. Ces unités de test seraient équipées d'une mémoire unifiée de 16 ou 32 Go, marquant ainsi la fin potentielle de l'ère des 8 Go qui perdurait depuis 2016.

Ce changement pourrait répondre à l'une des critiques les plus fréquentes formulées à l'encontre des récentes offres matérielles d'Apple. Pendant des années, les utilisateurs ont déploré les limites de la mémoire vive de 8 Go, en particulier dans les machines de qualité professionnelle. Voir une mémoire vive de 16 Go comme nouvelle base devrait susciter l'enthousiasme de la communauté Mac.

Les Mac devraient enfin utiliser au moins 16 Go de RAM

Il est intéressant de noter que le rapport de Gurman fait également allusion à une nouvelle variante mystérieuse du M4. Alors que trois des Macs testés présentent la configuration habituelle d'un CPU et d'un GPU à 10 cœurs, un quatrième modèle dispose de huit cœurs pour les deux composants. Cet écart par rapport à la norme suggère qu'Apple pourrait explorer une gamme plus large d'options de performance pour répondre aux divers besoins des utilisateurs.

Le calendrier de ces développements s'aligne sur le cycle de production habituel d'Apple. Alors que l'événement du 10 septembre devrait se concentrer sur la gamme iPhone 16, les observateurs du secteur s'attendent à une annonce distincte centrée sur le Mac plus tard dans l'année. Cette annonce pourrait présenter les nouveaux modèles MacBook Pro, Mac mini et iMac équipés de la technologie M4.

Il reste maintenant à voir à quelle date aura lieu cet événement dédié au Mac, et surtout si ce rapport faisant état de l’augmentation de la capacité de mémoire vive s’avèrera correct ou non. On imagine qu’Apple veut probablement permettre à ses ordinateurs d’utiliser le plein potentiel des nouvelles fonctionnalités IA offertes par la puce M4. Sur les iPhone, la mémoire RAM est désormais aussi portée à 8 Go de base, contre 6 Go précédemment à cause des nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence.