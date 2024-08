Apple pourrait-il décaler le lancement de ses iPhone 16 à cause de sa nouvelle IA ?

Alors que l’on attend avec impatience la prochaine version de l'appareil phare d'Apple, une question brûlante se pose : le report de la sortie d'Apple Intelligence aura-t-il un impact sur le lancement de l'iPhone 16 ? Mark Gurman de Bloomberg a la réponse.

Apple Intelligence, l'incursion de l'entreprise dans les fonctionnalités basées sur l'IA, ne fera pas partie de la version initiale d'iOS 18. Au lieu de cela, Mark Gurman annonce qu’elle est prévue pour la mise à jour iOS 18.1 en octobre. Malgré cela, Apple semble déterminé à s'en tenir à son traditionnel lancement en septembre pour la série iPhone 16, si l’on en croit les propos du journaliste sur Bloomberg.

Cette décision remonte à 2016, lorsqu'Apple avait sorti l'iPhone 7 Plus en septembre, mais avait déployé le très attendu mode Portrait par le biais d'une mise à jour logicielle en octobre. Cette stratégie permettrait à Apple de maintenir son calendrier de lancement tout en proposant des fonctionnalités de pointe après le lancement.

Apple Intelligence arrivera en retard

Mais que peut-on attendre de l'Apple Intelligence lorsqu'elle arrivera ? Les premiers utilisateurs de la version bêta d'iOS 18.1 ont eu un avant-goût de ce qui les attend. La mise à jour introduit des outils d'écriture, qui peuvent transformer le ton de vos messages pour les rendre plus professionnels, une fonctionnalité qui pourrait être plus utile pour les mails que pour les textes informels. Il existe également un outil de résumé pour les mails et les pages web, qui promet aux utilisateurs de leur faire gagner un temps précieux.

L'enregistrement et la transcription des appels sont également de la partie. Ces outils permettent aux utilisateurs d'enregistrer des appels et d'afficher les transcriptions dans l'application Notes, avec la possibilité de taper sur n'importe quelle partie du texte pour entendre le son correspondant. Il est intéressant de noter que cette fonctionnalité inclut une notification vocale pour informer l'autre partie que l'appel est enregistré.

Toutefois, certaines fonctions d'IA très attendues ne seront pas disponibles avant 2025. Il s'agit notamment des fonctionnalités avancées de Siri, comme l'édition de photos et l'analyse de données personnelles, ainsi que d'outils tels que l'intégration de ChatGPT et le créateur d'emoji personnalisés Genmoji.

Tout porte aujourd’hui à croire qu’Apple présentera ses nouveaux iPhone 16 le 10 septembre prochain. Les livraisons devraient ensuite avoir lieu après la mi-septembre, voire à la fin du mois pour certains modèles. On vous tiendra évidemment au courant dès que nous en saurons davantage.