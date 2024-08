Bonne nouvelle pour la batterie des iPhone 16 Pro et 16 Pro Max

La capacité de la batterie des iPhone 16 Pro et 16 Pro Max va augmenter, suggérant une encore meilleure autonomie. L'iPhone 16 Pro va profiter d'un plus grand format, l'iPhone 16 Pro Max d'une densité énergétique des cellules plus élevée.

Déjà très bonne, l'autonomie des modèles Pro d'iPhone pourrait encore s'améliorer. Apple aurait réussi à sensiblement augmenter la capacité de la batterie des iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. C'est en tout cas ce que prétend le leaker chinois Instant Digital sur le réseau social Weibo.

Selon lui, l'iPhone 16 Pro serait doté d'une batterie de 3 577 mAh, contre 3 274 mAh pour l'iPhone 15 Pro, soit une hausse de 9 %. Pour l'iPhone 16 Pro Max, nous aurions droit à un accumulateur de 4 676 mAh, soit 6 % de plus que les 4 441 mAh de l'iPhone 15 Pro Max. La capacité des batteries n'est pas le seul facteur impactant l'autonomie des smartphones, mais il en est l'un des plus importants, et on peut espérer une génération encore plus endurante que la précédente avec les prochains iPhone Pro.

Des cellules plus denses pour la batterie de l'iPhone 16 Pro Max

De précédents rapports évoquaient déjà une meilleure capacité de batterie pour l'iPhone 16 Pro Max. Pour ce faire, Apple intégrerait des cellules dotées d'une plus forte densité énergétique (Wh/kg), il ne s'agit donc pas d'augmenter la taille même de l'accumulateur. Pour l'iPhone 16 Pro, la donne est différente. Ce modèle ne bénéficierait pas de la nouvelle technologie de batterie évoquée pour la version Max. Le gain substantiel de capacité proviendra ici tout simplement de la plus grande taille de l'appareil, dont l'écran passera de 6,1 à 6,3 pouces, permettant d'intégrer une plus grosse batterie.

L'autonomie des deux appareils sera aussi étroitement liée à l'efficacité énergétique de la nouvelle puce A18 dont ils seront équipés. On ne connait pas encore les performances de ce SoC, mais on peut s'attendre à une puissance exceptionnelle, avec notamment un NPU surboosté afin d'alimenter les fonctionnalités d'intelligence artificielle annoncées lors de la dernière WDCC et attendues avec iOS 18.

L'optimisation logicielle aura aussi son importance. Il semble que les dernières mises à jour d'iOS ont quelque peu dégradé l'autonomie des iPhone 15, Apple va devoir se ressaisir sur ce point.

