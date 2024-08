Apple ne pourra bientôt plus imposer ses applications par défaut sur les iPhone

Dans le cadre d'un changement important pour l'écosystème d'Apple dans l'Union européenne, les utilisateurs d'iPhone et d'iPad auront bientôt plus de contrôle sur leurs applications par défaut et la possibilité de supprimer les applications Apple préinstallées.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs d’iPhone, vous pourrez bientôt personnaliser votre appareil comme vous le souhaitez, notamment au niveau des applications. Dans le courant de l'année, les utilisateurs de l'Union européenne pourront s'attendre à une nouvelle section « Applications par défaut » dans les réglages de leur appareil.

Cette fonction leur permettra de choisir leurs applications préférées pour des fonctions essentielles telles que les appels téléphoniques, la messagerie, les claviers et la gestion des mots de passe. Apple ne s'arrête pas là. Au printemps 2025, le géant technologique prévoit d'étendre cette flexibilité aux applications de navigation et de traduction, ainsi qu'aux filtres anti-spam.

Apple vous laissera décider quelles applications vous préférez utiliser

Mais les changements ne s'arrêtent pas aux applications par défaut. De manière surprenante, Apple autorisera également les utilisateurs de l'Union européenne à supprimer plusieurs applications de base qui étaient auparavant installées de manière permanente sur leurs appareils. La liste comprend l'App Store, Messages, Appareil photo, Photos et même Safari. Seules deux applications resteront intouchables : Réglages et Téléphone.

Ces mises à jour reflètent la réponse d'Apple aux réglementations de l'UE visant à favoriser une plus grande concurrence sur le marché numérique. La société a déjà permis aux utilisateurs de modifier leur navigateur et leur application de messagerie par défaut, et a récemment ouvert l'iPhone aux boutiques d'applications tierces, avec la boutique Epic Games qui a fait ses débuts la semaine dernière.

En ce qui concerne les navigateurs, Apple est en train de peaufiner l'écran de choix du navigateur pour les utilisateurs de l'Union européenne. Lorsqu'ils ouvriront Safari pour la première fois après la mise à jour, les utilisateurs seront confrontés à un processus de sélection révisé. Ils devront faire défiler la liste complète des navigateurs disponibles avant de faire leur choix, et chaque option affichera sa légende App Store pour plus de contexte. Ce changement vise à permettre aux utilisateurs de prendre des décisions plus éclairées.

Il est intéressant de noter qu'Apple prend des mesures pour s'assurer que les utilisateurs s'engagent activement dans ce choix. Si Safari était précédemment le navigateur par défaut, les utilisateurs devront à nouveau sélectionner leur navigateur préféré, même s'ils migrent vers un nouvel appareil. Cette réinitialisation ne s'applique pas si un navigateur autre que Safari était le navigateur par défaut.