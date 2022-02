Apple Music tire un trait sur la période d’essai de trois mois, adieu les 90 jours gratuits !

Apple Music était l'un des rares services de streaming musical, aux côtés de Deezer, à proposer trois mois d'essai à ses nouveaux clients. Ce n'est désormais plus le cas. En effet, il faudra se contenter de 30 jours pour découvrir la proposition d'Apple.

Apple Music a débarqué sur le marché des services de streaming musicaux en 2015. Depuis cette date, la proposition d'Apple s'est rapidement fait une place parmi les poids-lourd du secteur, aux côtés de Deezer, Spotify, Amazon Unlimited ou Tidal. Et si Spotify reste toujours le numéro un, Apple Music colle au train de son principal concurrent avec 15% de parts de marché (contre 31% pour Spotify) en 2021.

Et évidemment, la situation pourrait clairement tourner en faveur d'Apple Music dans les prochains mois. En effet, Spotify traverse une période très difficile après la polémique autour de Neil Young. L'artiste a demandé dans un courrier le retrait immédiat de l'ensemble de sa discographie de la plateforme après la diffusion de podcasts partageant des opinions antivaccins. Depuis la mise en lumière de cette affaire, les abonnés Spotify quittent le service en masse.

Apple Music met fin aux trois mois gratuits pour les nouveaux venus

Six ans et demi après son lancement, Apple Music a décidé de modifier sa politique concernant les périodes d'essai. En effet, Apple Music était l'un des rares services de streaming musicaux à proposer trois mois gratuits à ses nouveaux clients. Désormais, il faudra se contenter de trente jour pour découvrir les différentes fonctionnalités et le catalogue de la plateforme.

Il faut dire que la marque à la pomme avait choisi d'opter pour cette stratégie, à savoir une généreuse période d'essai, pour contrer la version gratuite de Spotify (garnie de publicités). Désormais confortablement installé sur ce marché, Apple Music n'a plus besoin d'offrir une période de découverte aussi longue aux yeux de la firme de Cupertino.

Attention toutefois, vous pourrez toujours prétendre à six mois d'essai à Apple Music pour l'achat d'une paire d'AirPods, d'un HomePod ou de casques/écouteurs Beats by Dre. Une offre alléchante qui peut inciter certains acheteurs à passer le pas. Concernant les formules d'abonnement, aucun changement à signaler. Apple Music en version intégrale reste affichée à 9,99 € par mois (14,99 € pour un accès à cinq profils). Pour rappel, Apple Music propose depuis juillet 2021 le Lossless et l'audio spatial sur son application Android et iOS et sur sa version Web.

Source : Macotakara