Apple Music est enfin compatible avec les enceintes Google Assistant

Tous les appareils équipés de Google Assistant supportent désormais Apple Music. Les 70 millions de titres disponibles sur le service de streaming pourront ainsi être joués sur les enceintes Nest Audio ou encore Nest Hub. Pour l’activer, il suffit d’utiliser la commande vocale, comme pour toute autre fonctionnalité.

« Préparez-vous à danser ». Google a annoncé qu’il était désormais possible de « demander à Google Assistant, sur Google Nest ou toute autre enceinte connectée dotée de Google Assistant, de diffuser toute la musique que vous aimez sur Apple Music ». Alors que le service de streaming de la firme de Cupertino est déjà présent sur Android depuis un moment, il manquait encore aux appareils équipés de l’assistant vocal. Les 70 millions de titres en écoute sur la plateforme s’ajoutent donc à ceux de Spotify et Youtube Music.

Pour l’heure, seuls les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et le Japon pourront profiter de cet ajout à leurs enceintes. Les 162 autres pays dans lesquels Apple Music est disponible devront apparemment encore attendre un peu. Google n’a pas expliqué ce choix, mais on imagine que la compagnie souhaite d’abord tester le service avant de le déployer dans le monde entier. De notre côté, la fonctionnalité est donc disponible dès aujourd’hui.

Apple Music rejoint les autres plateformes de streaming sur Google Assistant

Pour ce qui est de son utilisation, elle ne change en rien à celles des autres services de streaming. « Hey Google, joue la playlist Rap Life » suffit à lancer les morceaux sélectionnés. Il est toutefois nécessaire d’avoir au préalable connecté son compte Apple Music sur l’application Google Home pour pouvoir écouter vos artistes préférés. Il est également possible de demander aux enceintes de diffuser la musique d’un album, d’une humeur ou d’un genre en particulier.

De plus, en fonction de votre installation, il est possible de « déplacer » la musique d’un appareil à un autre, grâce au système de contrôle multipièce de Google Home. « Hey Google, joue ma musique sur toutes les enceintes » transformera votre maison en salle de concert en allumant tous vos appareils en même temps pour diffuser le morceau choisi. Et pour encore plus d’efficacité, vous pouvez également programmer vos enceintes connectées à la voix pour jouer votre musique à une heure précise.

