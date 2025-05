Apple misait gros sur cette nouveauté pour la future Apple Watch, mais voici pourquoi elle est tombée à l’eau

Apple travaillait en secret sur une nouvelle fonction pour sa montre connectée. Ambitieux, le projet aurait pu bouleverser l’usage du poignet. Mais il vient d’être abandonné, et pour des raisons plutôt évidentes.

Les montres connectées évoluent lentement, mais sûrement. Chaque nouvelle version ajoute quelques fonctions liées à la santé, à la forme ou aux notifications. Pourtant, certains fabricants cherchent encore à surprendre, avec des idées plus audacieuses. L’ajout d’une caméra sur une Apple Watch en fait partie. C’est une fonctionnalité qui a déjà été testée par de petites marques sur d'autres montres, sans grand succès.

Selon Bloomberg, dans le même rapport qui évoque aussi les futures lunettes connectées d’Apple, la marque travaillait activement sur une Apple Watch équipée d’un appareil photo, aussi bien pour le modèle classique que pour la version Ultra. L’objectif n’était pas de prendre des selfies au poignet, mais plutôt d’utiliser la caméra pour de la reconnaissance visuelle ou des fonctions liées à l’environnement.

Sur l’Apple Watch Ultra, le capteur aurait été placé sur le côté du boîtier, près de la couronne digitale. Sur la version classique, la caméra aurait été intégrée sous l’écran. Ce projet était prévu pour 2027, mais il vient tout juste d’être abandonné.

Apple préfère miser sur la santé plutôt que sur des fonctions gadgets pour sa montre connectée

Les raisons de cet abandon ne sont pas détaillées, mais plusieurs hypothèses circulent. Une caméra consomme beaucoup d’énergie, ce qui pourrait réduire l’autonomie déjà limitée de la montre. D’autres contraintes techniques, comme la qualité d’image ou la complexité d’usage, auraient pu rendre son fonctionnement peu convaincante. Apple semble désormais privilégier les usages utiles et concrets. La société continue toutefois ses recherches sur les AirPods équipés de caméras, un format potentiellement plus adapté.

Plutôt que de s’éparpiller, Apple pourrait revenir à l’essentiel : la santé. Après les notifications et le sport, c’est désormais le suivi médical qui motive le renouvellement. Température corporelle, pression artérielle ou glycémie sont les prochaines fonctions attendues. Face à une baisse des ventes, la marque doit convaincre les utilisateurs de passer à la version suivante. Et une caméra au poignet n’était visiblement pas la solution. À ce stade, les attentes des utilisateurs se concentrent davantage sur des fonctions fiables et concrètes, plutôt que sur des options spectaculaires mais peu utiles.