La prochaine Apple Watch pourrait intégrer une caméra intelligente

L'Apple Watch pourrait bientôt avoir des yeux ! Selon les dernières rumeurs, la montre connectée d'Apple pourrait bien être capable d’analyser le monde qui vous entoure directement depuis votre poignet.

Selon des informations récentes de Mark Gurman de Bloomberg, le géant de Cupertino envisagerait d'équiper ses futurs modèles d'Apple Watch d'une fonctionnalité surprenante : une caméra dotée d'intelligence artificielle.

Cette innovation, si elle se concrétise, permettrait à l'Apple Watch de « voir » le monde extérieur et d'utiliser l'IA pour fournir des informations pertinentes à son utilisateur. Une perspective qui ouvre la voie à de nombreuses possibilités, mais qui ne devrait pas arriver avant quelques années.

Deux approches différentes selon les modèles

D'après les sources de Gurman, Apple travaillerait sur deux configurations distinctes pour intégrer cette caméra. Sur les modèles standard de l'Apple Watch, l'objectif serait intégré à l'écran, à la manière des caméras frontales des iPhone. Pour la version Ultra, plus robuste, la caméra serait placée sur le côté de la montre, près de la couronne digitale et du bouton latéral.

Cette différence de positionnement s'explique notamment par les contraintes d'espace et d'utilisation propres à chaque modèle. L'Apple Watch Ultra, avec son boîtier plus imposant, offrirait plus de flexibilité pour pointer son poignet vers les objets à analyser.

Cependant, il ne faut pas s'attendre à pouvoir passer des appels FaceTime depuis sa montre. La fonction principale de cette caméra serait d'alimenter un système d'intelligence visuelle, capable d'identifier et d'analyser les objets vers lesquels elle est pointée.

Cette évolution s'inscrit dans une stratégie plus large d'Apple visant à renforcer les capacités d'IA de ses appareils. L'entreprise cherche notamment à développer ses propres modèles d'intelligence artificielle pour réduire sa dépendance vis-à-vis de technologies tierces comme ChatGPT ou Google, même si elle peine actuellement à rattraper son retard sur ses concurrents en matière d’IA.

Néanmoins, la patience sera de mise pour les amateurs de technologies. Selon Gurman, ces Apple Watch équipées de caméras ne devraient pas voir le jour avant 2027 au plus tôt. D'ici là, les plans d'Apple pourraient encore évoluer, et il faudra attendre pour voir comment cette technologie s'intégrera concrètement dans notre quotidien.