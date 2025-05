Les lunettes connectées d’Apple qui veulent remplacer votre iPhone arrivent, ce rapport révèle quand elles pourraient sortir

Apple s’apprête à faire un nouveau pas vers la réalité augmentée. Un rapport évoque l’arrivée de lunettes intelligentes dans son catalogue. L’appareil viendrait concurrencer directement les lunettes Ray-Ban de Meta déjà disponibles sur le marché.

Les grandes marques technologiques cherchent depuis des années à faire des lunettes connectées un produit grand public. Pourtant, malgré plusieurs tentatives, ces appareils restent marginaux. Google avait tenté l’expérience avec ses Google Glass, sans succès commercial. Meta, de son côté, a lancé en partenariat avec Ray-Ban des modèles capables de prendre des photos, filmer et interagir avec une intelligence artificielle. Mais pour l’instant, aucun produit n’a vraiment trouvé l’équilibre entre utilité, discrétion et confort. C’est ce défi que semble vouloir relever Apple à son tour.

D’après Bloomberg, Apple prévoirait de sortir ses premières lunettes intelligentes fin 2026. Le produit embarquerait des caméras, des micros, des haut-parleurs et une intelligence artificielle capable de comprendre l’environnement visuel de l’utilisateur. Il serait aussi possible de passer des commandes vocales via Siri. La production de prototypes débuterait dès la fin 2025, avec une puce dédiée conçue spécialement pour cet usage. L’idée serait de proposer une interaction mains libres, proche de ce que l’on fait aujourd’hui avec un iPhone, mais sans écran à manipuler.

Apple veut concurrencer Meta avec des lunettes connectées prévues pour fin 2026

Ces lunettes ne remplacent pas le casque Vision Pro, bien plus encombrant. Elles s’inscrivent dans une logique différente, plus adaptée à un usage quotidien. Contrôler sa musique, poser une question à Siri ou recevoir des informations contextuelles sont autant d’actions possibles sans sortir son téléphone. L’intelligence artificielle embarquée permettrait à l’appareil de “voir” ce que voit l’utilisateur, comme le propose déjà Meta avec Gemini Live. À travers ce produit, Apple tente de rattraper son retard face à une concurrence qui avance rapidement.

Mais ce modèle ne serait qu’une première étape. Le véritable objectif serait de proposer à terme des lunettes de réalité augmentée complètes, avec affichage d’informations dans le champ de vision. Pour y parvenir, Apple adopte sa stratégie habituelle : arriver après les autres, mais avec un produit plus abouti. Le marché reste ouvert, et si les usages suivent, ces lunettes pourraient devenir un nouveau pilier de l’écosystème de la marque. Comme l’iPhone en son temps, elles pourraient redéfinir notre rapport à la technologie mobile.