Apple Intelligence : toutes les fonctionnalités IA ne seront pas gratuites, vous allez devoir passer à la caisse

Apple semble jeter les bases d'un modèle d'abonnement pour certaines de ses prochaines fonctions d'intelligence artificielle. Cette possibilité, évoquée par le célèbre journaliste technologique Mark Gurman dans sa lettre d'information Power On, suggère que l'entreprise a l'intention de monétiser ses capacités à long terme.

Si la plupart des fonctionnalités d’Apple Intelligence seront gratuites, certaines pourraient devoir nécessiter un abonnement si l’on en croit le journaliste Mark Gurman. La stratégie du géant de la technologie semble refléter son approche avec iCloud, où les fonctionnalités de base sont gratuites, mais où les options avancées nécessitent un abonnement payant. Ce service “Apple Intelligence+” pourrait être intégré à l'abonnement Apple One existant.

Pour Apple, cela pourrait représenter un changement important dans son modèle de revenus. Alors que les mises à niveau matérielles deviennent des moteurs de vente moins fréquents, l'entreprise pourrait miser sur les services d'IA comme nouvelle source de revenus récurrents. Cette stratégie pourrait placer Apple en position de force dans la course à l'IA, lui permettant potentiellement de tirer profit de l'intelligence artificielle d'une manière que d'autres géants de la Silicon Valley sont encore en train de découvrir.

Apple veut monétiser son intelligence artificielle

Toutefois, cette décision soulève des questions quant à l'adoption et à la satisfaction des utilisateurs. La limitation d'Apple Intelligence aux appareils dotés d'au moins 8 Go de RAM restreint déjà sa disponibilité aux modèles haut de gamme après l’iPhone 15 Pro. L'ajout d'un abonnement pour les fonctions avancées pourrait réduire encore davantage la base d'utilisateurs, ce qui pourrait influencer la décision des clients de passer aux modèles d'iPhone les plus récents.

Le succès de cette stratégie dépendra en grande partie de la manière dont Apple équilibrera les fonctionnalités gratuites et payantes. L'entreprise devra probablement déterminer avec soin les fonctionnalités qui restent accessibles à tous les utilisateurs et celles qui sont enfermées derrière un abonnement payant.

L'entreprise serait en pourparlers avec d'autres fournisseurs d'IA, dont OpenAI et potentiellement Google et Anthropic, pour offrir leurs services via les appareils Apple. Cela pourrait déboucher sur un système à plusieurs niveaux dans lequel les fonctions de base de l'IA seraient gratuites, mais où l'accès à des outils d'IA plus avancés ou spécialisés de fournisseurs tiers nécessiterait un abonnement. Il reste aussi à voir quand Apple Intelligence arrivera en Europe, car pour l’instant, l’entreprise semble vouloir nous priver des dernières fonctionnalités boostées à l’IA.