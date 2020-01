Google : justice et autorités doivent désormais payer la firme pour qu’elle collabore aux enquêtes

Google fait désormais payer la justice et les autorités américaines dès que ces dernières ont besoin d’accéder à des données personnelles d’internautes dans le cadre d’une enquête. L’objectif de Google semble avant tout d’endiguer la forte hausse des demandes d’accès aux données.

Un rapport repris par le New York Times révèle que Google commence à facturer les demandes d’accès de la justice et des autorités aux Etats-Unis. A en croire le quotidien, les frais sont de 45 dollars pour une injonction, 60 dollars pour une écoute électronique ou encore 245 dollars en cas de mandat de perquisition. Un responsable de Google cité par le journal explique que ces frais visent à alléger les coûts nécessaires pour se plier à ses obligations légales. Car les demandes d’accès à des données par des autorités explosent aux Etats-Unis.

Dans la première moitié de 2019, Google a reçu plus de 75 000 demandes sur près de 165 000 comptes dans le monde – dont un tiers venaient des Etats-Unis. Or, en plus de leur forte croissance, ces requêtes deviennent plus complexes, requérant plus de temps de la part de Google pour être traitées. Bien sûr, au vu de ces chiffres, on ne peut s'empêcher de penser que Google tirera un bénéfice important de ce changement de politique. Néanmoins, comme le souligne le New York Times, les coûts réels des demandes d’accès aux données est effectivement très élevé.

Et les transférer aux autorités est également une manière de réduire en creux la tentation d’une surveillance excessive. Google précise qu’il n’y a aucune raison précise autour du timing de cette annonce, qui est en discussion depuis quelques temps. Google a déjà facturé les autorités par le passé. La firme le faisait même déjà depuis 2008, sur le papier. Mais Google ne demandait pas toujours dans les faits aux autorités de percevoir ces frais.

Source : The New York Times