Apple donne des iPhone rootés à des hackers pour les sécuriser comme jamais

Rooter son iPhone est une pratique vivement déconseillée par Apple. Pour autant, la marque à la pomme n'a pas hésité à envoyer des iPhone rootés à plusieurs experts en sécurité, afin qu'ils puissent décortiquer iOS sans être gênés par les systèmes de sécurité habituels.

En juillet 2020, Apple lance le “Apple Security Research Device Program”, un tout nouveau programme dédié à la recherche de failles de sécurité sur iOS. Comme le font déjà Google ou Microsoft, la marque à la pomme invite des experts en sécurité informatique à analyser sous toutes les coutures les terminaux Apple et le système d'exploitation, afin d'y trouver des vulnérabilités exploitables.

Bien entendu, qui dit chasse aux bugs dit récompense à la clé. La firme de Cupertino promet une enveloppe de 1,5 million de dollars pour les chercheurs les plus méritants. Cependant, ce nouveau programme n'est pas ouvert à tous. Apple a sélectionné les participants avec soin et comme nous l'apprennent nos confrères du site MacRumors, les experts vont bientôt pouvoir commencer à travailler.

À lire également : iOS – une faille permettrait de jailbreaker à vie presque tous les modèles d’iPhone

Des iPhone rootés pour faciliter le travail des experts

En effet, Apple affirme avoir envoyé les premiers smartphones de test aux chercheurs. Ces iPhone sont un peu particuliers, puisqu'ils sont tous rootés. Afin que les recherches des experts ne soient pas entravées par les dispositifs de verrouillage habituels, Apple a choisi de les désactiver.

La marque à la pomme souhaite que les chercheurs puissent installer n'importe quel outil sur ces iPhone pour tester le système d'exploitation. Les participants ont d'ailleurs accès à une documentation complète et à un forum dédié sur lesquels ils pourront échanger directement avec les ingénieurs d'Apple. Ces iPhone rootés seront prêtés pendant un an, et devront être retournés à Apple une fois ce délai dépassé. Néanmoins, les chercheurs désireux de poursuivre leurs recherches pourront demander une prolongation du prêt.

Pour rappel, Apple offrait en 2019 un million de dollars à qui réussira à pirater l'iPhone. Ce programme de chasse aux bugs était ouvert à tous (une première pour Apple), et les participants étaient invités à hacker le noyau d'iOS sans que le propriétaire de l'iPhone ait recours à la moindre interaction.

Source : MacRumors