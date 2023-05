Apple déploie la première mise à jour rapide de sécurité sur ses iPhone, voici comment l’installer

Apple a publié sa toute première mise à jour Rapid Security Response (RSR), destinée à fournir aux utilisateurs d'iOS et de macOS d'importants correctifs de sécurité sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise à jour logicielle complète.

Bonne nouvelle, Apple vient enfin de déployer sa première mise à jour de sécurité rapide. Souvenez-vous, à la sortie d’iOS 16, Apple avait annoncé une nouvelle fonctionnalité vous permettant d’installer des correctifs de sécurité de manière transparente, c’est-à-dire que la mise à jour s’effectue en arrière-plan sans que vous vous en rendiez compte.

Les mises à jour sont conçues pour fournir rapidement des changements de sécurité urgents et atténuer le risque d'infection ou de perte de données. Auparavant réservées aux bêta-testeurs, les mises à jour Rapid Security Response (RSR), sont désormais disponibles pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad utilisant la mise à jour iOS 16.4.1 et pour les utilisateurs de Mac utilisant macOS 13.3.1. Les iPhone sont notamment passés à la version iOS 16.4.1(a), et non pas iOS 16.4.2. Dès qu’une version sera suivie d’une lettre, on saura donc qu’une mise à jour transparente a été téléchargée.

La mise à jour n’arrive pas chez tout le monde en même temps

Contrairement aux mises à jour classiques, Apple a vraisemblablement décidé de déployer son correctif de sécurité durant une période de 48 heures, c’est-à-dire que tous les utilisateurs ne l’ont pas reçu en même temps. D’ailleurs, plusieurs utilisateurs tentant d’accéder à la mise à jour en avance se sont fait refuser l’accès.

Les tentatives d'installation de la mise à jour avant que l'appareil ne soit autorisé à le faire peuvent afficher un message indiquant que l'iPhone est « incapable de vérifier la réponse de sécurité » et que l'appareil n'est « plus connecté à l'internet », selon divers utilisateurs sur les réseaux sociaux.

Notez également que par défaut, le RSR s'applique automatiquement et les utilisateurs sont invités à redémarrer leur appareil si nécessaire. L'installation du RSR peut être désactivée, le contenu de la mise à jour étant alors intégré dans la prochaine mise à jour logicielle standard. Si votre iPhone est éligible, la mise à jour s’installera donc d’elle-même en arrière-plan.

Les mises à jour RSR représentent une étape importante dans la fourniture aux utilisateurs de correctifs de sécurité rapides et efficaces, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise à jour logicielle complète.