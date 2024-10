Apple annonce la sortie imminente de nouveaux Mac, voici ce que l’on peut attendre

Greg Joswiak, vice-président senior d'Apple, vient d'annoncer une « semaine » de révélations Mac à partir de lundi matin. Bien qu'Apple ne prévoie pas d'événement formel en octobre, cette annonce suscite déjà de nombreuses attentes.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, spécialiste Apple chez Bloomberg la firme de Cupertino s'apprêterait à dévoiler une nouvelle gamme de Mac équipés de la puce M4. Et on sait désormais que les premiers modèles vont arriver dès la semaine prochaine. Cette transition vers le M4 était attendue de pied ferme, la puce ayant déjà fait ses débuts dans les iPad Pro en mai dernier.

Actuellement, seul l'iPad Pro lancé en mai 2024 utilise la puce M4. Apple pourrait donc choisir de ne pas trop s'attarder sur les spécificités techniques de cette puce lors de son intégration dans les ordinateurs portables et de bureau. De ce que l’on sait, plusieurs appareils seront dévoilés au cours des prochains jours, mais on ignore si ceux-ci vont tous arriver en même temps.

Quels appareils Apple seront présentés la semaine prochaine ?

Parmi les appareils potentiellement concernés par une présentation dès la semaine prochaine, on retrouve notamment le fameux MacBook Pro 14 pouces d'entrée de gamme, qui a fait l’objet de fuites massives ces derniers jours. Il serait accompagné des MacBook Pro 14 et 16 pouces haut de gamme, un nouvel iMac, et un Mac mini repensé. Ce dernier pourrait d'ailleurs surprendre avec un nouveau design, se rapprochant des dimensions d'un Apple TV.

Pour mémoire, l'année dernière, Apple avait organisé un événement “Scary Fast” le soir d'Halloween pour présenter ses puces M3 et les ordinateurs les utilisant. Un événement “hands-on” est prévu le 30 octobre à Los Angeles, suggérant que les annonces officielles pourraient intervenir dès le début de la semaine. D'après Gurman, Apple opterait pour une annonce en ligne, probablement similaire à celle du récent iPad mini, avec un communiqué de presse accompagné d'une vidéo.

Toujours selon le journaliste, les stocks des produits actuels sont bas et aucun réapprovisionnement n'est prévu, un signe classique précédant le lancement de nouveaux produits. Outre les Mac équipés de M4, on pourrait également voir apparaître de nouveaux accessoires USB-C. Au programme donc, on retrouverait une nouvelle Magic Mouse, un nouveau Magic Trackpad et un nouveau Magic Keyboard.