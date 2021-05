App Store : cette application frauduleuse refuse de s’ouvrir si vous ne lui donnez pas une bonne note

Le développeur d'applications et chasseur d'applications frauduleuses Kosta Eleftheriou a récemment découvert une application iOS qui refusait de fonctionner jusqu'à ce que les utilisateurs lui attribuent au moins 3 étoiles dans l'App Store.

Le développeur iOS Kosta Eleftheriou a découvert que l'application nommée “UPNP Xtreme”, qui prétendait permettre aux utilisateurs de diffuser des vidéos sur un téléviseur, présentait la boîte d'évaluation de l'App Store du système dès son ouverture. Il était impossible pour les utilisateurs de passer cette étape, à moins de noter l’application au moins trois étoiles sur le magasin d’Apple.

Pire, le développeur a même posté une vidéo où l’on peut voir qu’il est non seulement impossible de passer cette étape, mais il est également impossible de noter l’application une ou deux étoiles. Les utilisateurs n’avaient donc pas d’autres choix que d’attribuer une bonne note à celle-ci.

L’application comptait plus de 15 millions de téléchargements

Selon Eleftheriou, l'application comptait plus de 15 millions de téléchargements, et a permis à ses créateurs d’engranger des millions de dollars. L’API d'évaluation d'Apple ne permet normalement pas aux développeurs de forcer la publication d'une évaluation. Par conséquent, il semble que le développeur de l'application frauduleuse a réussi à contourner les outils de développement standard.

L’application serait donc passée entre les mailles du filet. Apple avait estimé que l’App Store serait « toxique » si les applications n’étaient pas durement contrôlées, et il semble que l’entreprise ait fait face au parfait exemple. Aujourd’hui, l'application a été retirée de l'App Store par Apple. On imagine qu’il ne sera plus possible pour d’autres applications d’utiliser une telle combine maintenant que le géant californien est au courant.

Il est étrange que celle-ci n’ait pas été contrôlée plus tôt, puisqu’elle avait tout de même été téléchargée près de 15 millions de fois. En obtenant systématiquement de bonnes critiques, l’application a pourtant probablement été plus visible que les autres applications, et elle a également incité davantage d’utilisateurs à la télécharger.

Depuis, Eleftheriou a intenté une action en justice contre Apple, affirmant qu'elle exerce un monopole sur les applications frauduleuses de l'App Store. Une version d'application frauduleuse de sa propre Flicktype aurait même été autorisée sur l'App Store, preuve que les contrôles ne sont pas encore au point.

