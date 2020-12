AnTuTu : top 10 des smartphones Android les plus puissants de novembre 2020, le Mate 40 Pro+ prend la tête

AnTuTu vient de sortir son classement mensuel des smartphones Android les plus performants du moment. Ce mois-ci Huawei a toujours la côte : son Mate 40 Pro+ est en tête de liste. Chez les modèles de milieu de gamme, c’est le Redmi 10X 5G qui remporte la mise.

Huawei n’a pas encore perdu de sa superbe. Comme chaque mois, l’outil de benchmarking AnTutu dévoile son classement des smartphones les plus puissants. Le top 10 d’octobre 2020 plaçait le Mate 40 Pro en tête. Le constructeur chinois est toujours numéro en novembre, cette fois-ci avec le Mate 40 Pro+, toujours équipé d’un processeur Kirin 9000.

Mais ce n’est pas tout. Si le Mate 40 Pro a laissé sa première place à son grand frère, il n’est pas pour autant éjecté du classement. Au contraire, puisqu’il se retrouve tout simplement au deuxième, lui aussi avec un Kirin 9000. Une véritable réussite pour la marque, car son prochain flagship, le P50, devrait être son dernier smartphone avec un processeur Kirin.

Les smartphones Android haut de gamme les plus puissants

Pour ce qui est du reste du classement, le Snapdragon 865 impose sa loi. Tous les smartphones à partir de la 3e place est plus bas en sont équipés. Par ailleurs, c’est le Mi 10 Ultra qui complète ce podium 671 045 points. Les Vivo iQOO 5 et 5 Pro suivent juste derrière, avec respectivement 664 250 et 664 238 points.

On retrouve également Vivo à la 7e place avec le X50 Pro+ et à la 8e place avec le iQOO Neo 3. Il est à noter tout de même qu’AnTuTu se base sur des données récoltées auprès des utilisateurs chinois, ce qui explique cette absence des smartphones plus populaires en Occident. Du reste, Qualcomm tire clairement son épingle du jeu en proposant le processeur le plus en vogue du moment.

Les smartphones Android milieu de gamme les plus puissants

Sans surprise, les processeurs Snapdragon se font moins présents du côté des smartphones milieu de gamme. Dans cette catégorie, c’est le Redmi 10X 5G qui se place en haut du podium avec son Dimensity 820. Là encore, Huawei performe en plaçant son Nova 7 Pro à la 2e place et son Nova 7 à la 4e place, tous deux équipés du Kirin 985.

Le Kirin 820 est lui aussi très représenté, aux côtés du Dimensity 820 et du Snapdragon 768G. Et vous, que pensez-vous de ce classement de novembre par AnTuTu ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.