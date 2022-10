AnTuTu dévoile le top 10 des smartphones Android les plus puissants de septembre 2022

Nouveau mois, nouveau classement AnTuTu. Comme toujours, nous avons droit à une liste détaillée des smartphones Android les plus puissants du moment, regroupé dans plusieurs grammes de prix. Pour les smartphones premium, c’est le ASUS ROG Phone 6 qui remporte la première place, avec son Dimensity 9000+.

Décidément, il y a de ces smartphones qui raflent tout sur leur passage à leur sortie. Les goûts et les besoins de chacun varient certes, mais si l’on ne s’attarde que sur la puissance, l’Asus Rog Phone 6 est certainement le plus beau fleuron de ces derniers mois. Et ce n’est même pas nous qui le disons, mais bien AnTuTu, l’organisme qui se charge de dresser un top 10 mensuel des smartphones Android les plus puissants.

Les chiffres sont là : le mois dernier, c’était déjà l’Asus Rog Phone 6 qui était en tête du classement. Même constat pour le mois de juillet. Vous vous en doutez, c’est donc toujours le smartphone pensé pour le gaming qui rafle la première place pour le mois de septembre. Si le reste de la liste se compose principale de téléphones équipés de Snapdragon 8 Gen 1, le Rog Phone 6 se démarque quant à lui avec son Dimensity 9000+.

Voici les 10 smartphones les plus puissants de septembre 2022

À la seconde place, on retrouve le OnePlus Ace Pro, suivi de l’iQOO 10 Pro, tous deux propulsés par le processeur de Qualcomm donc. Un classement qui ainsi bien changé depuis le mois dernier, mais qui fait toujours honneur aux mêmes constructeurs, notamment avec les Black Shark 7 S Pro et Lenovo Legion Y70. Du côté des milieu de gamme, c’est plutôt Xiaomi et le Dimensity 8100 Max qui dominent les charts.

Si les OnePlus Ace, OnePlus Ace Racing edition et OPPO Reno 8 Pro+ 5G forment le podium pour cette catégorie, ont retrouve pas moins de trois Redmi plus bas dans le classement. Une jolie performance pour des smartphones vendus à des prix pour très attractifs. Du reste on attend avec impatience le mois de novembre pour la sortie du Snapdragon 8 Gen 2, qui devraient redistribuer entièrement les cartes.