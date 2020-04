Animal Crossing : Nintendo dédie un personnage à cette grand-mère de 88 ans accro au jeu

Avec plus de 4000 heures passées dans Animal Crossing New Leaf, Audrey, une grand-mère de 88 ans a été honorée par Nintendo qui lui consacre un personnage spécial dans le nouveau volet New Horizons. La mamie a récemment fait ses premiers pas dans le jeu sur sa nouvelle Nintendo Switch et livre ses impressions.

Audrey est une petite star qui a fait beaucoup parler d’elle il y a quelques mois. A près de 90 balais, la grand-mère totalise à ce jour plus de 4 300 heures de jeu dans Animal Crossing. Depuis 4 ans, elle passe de nombreuses heures de sa paisible retraite dans New Leaf sur Nintendo 3DS. Son histoire est parvenue à Nintendo qui n’a pas fait la sourde oreille.

Audrey qui est surnommée Audie a été honorée par BigN qui lui consacre un personnage (un loup) portant le même nom dans Animal Crossing : New Horizons, sorti exclusivement sur Nintendo Switch le 20 mars dernier. La mamie qui jouit d’une certaine notoriété auprès de la communauté Animal Crossing s’est vue offerte une Switch par les fans grâce à une cagnotte lancée sur la plateforme GoFundMe.

Animal Crossing New Horizon : Audie donne son avis d’experte sur le nouveau jeu

Dans une vidéo de 33 minutes publiée sur YouTube, elle fait l’unboxing de sa nouvelle Nintendo Switch et livre son opinion sur le début du jeu. La mamie semble ravie de démarrer son aventure avec des oranges sur son île et trouve les mécaniques de jeu géniales. Elle s’essaye à une perche qui permet de traverser un fleuve et craint que l’objet ne se casse. Mais son petit qui l’avait fait connaître grâce à une vidéo publiée l’année dernière la rassure.

Audrey répond dans le même temps à la question des fans qui se demandent ce qu’elle pense de l’hommage de Nintendo. La mamie semble à la limite incrédule et se fait difficilement à l’idée que ce personnage lui fasse vraiment référence. Au bout du compte, si elle apprécie la nouvelle expérience dans Animal Crossing : New Horizons, elle ne compte pas poursuivre l’aventure tout de suite. Attachée à New Leaf, elle a décidé d’y rester pour s’occuper de ses villageois et de ses fleurs…