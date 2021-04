Android vous permet d’éviter les poteaux quand vous marchez

Google va introduire prochainement une nouvelle fonctionnalité dans son application Bien-être numérique. Cette fonctionnalité baptisée Heads Up, pour “Tête haute”, mettra en garde les utilisateurs qui marchent en utilisant leur smartphone. Le but étant bien entendu d'éviter les accidents liés à l'inattention de certains utilisateurs, les yeux rivés sur leur appareil.

L'application Bien-être numérique va se doter d'une nouvelle fonctionnalité très prochainement. Baptisée Heads Up, ou tête haute dans la langue de Molière, elle invitera les utilisateurs à arrêter de fixer leur smartphone lorsqu'ils marchent. La fonctionnalité est actuellement en cours de déploiement sur la dernière version bêta de l'appli Bien-être numérique. Plusieurs propriétaires du Pixel 4A en profitent déjà, comme en attestent certaines publications sur les réseaux sociaux.

“Si vous marchez lorsque vous utilisez votre smartphone, recevez un rappel pour vous concentrer sur ce qui vous entoure. Utilisez votre smartphone avec prudence. Heads Up ne remplace pas le fait d'être attentif”, peut-on lire dans la page de configuration de la fonctionnalité. Comme l'expliquent nos confrères du site The Verge, Heads Up vous enverra plusieurs notifications du type “Regardez-là où vous marchez”, “Restez en alerte” ou “Regarde là-haut”.

Digital Wellbeing add "Heads Up", a feature that warns you to stop using your phone while you're walking. @xdadevelopers @thetymonbay @XDA_Forum_Admin @thetymonbay pic.twitter.com/5pEEgwuTMp — Jay Prakash Kamat (@jay__kamat) April 11, 2021

Le smartphone et l'inattention, un cocktail dangereux

Il faut dire que la fonctionnalité développée par Google est la bienvenue. Depuis plusieurs années maintenant, les accidents liés directement à l'utilisation du smartphone se sont multipliés. Comme le détaillait une étude publiée en 2019, de nombreuses personnes se retrouvent chaque année à l'hôpital pour des accidents, des chutes, des lacérations à cause de leur smartphone. Ou plus précisément de leur inattention.

Ainsi, entre janvier 1998 et décembre 2017, près de 2501 patients ont admis pour des blessures au cou, à la tête et aux mains dues à l'utilisation du smartphone aux États-Unis. Les exemples sont nombreux : des doigts coupés en voulant couper des légumes et regarder la recette en même temps sur son smartphone, des nez cassés suite à un choc avec un panneau ou une chute sur le béton, etc.

Autre exemple tragique, un Français s'était tué en 2019 en voulant se prendre en selfie devant une cascade en Thaïlande. À l'instar des chercheurs à l'origine de cette étude, Google souhaite donc rappeler aux utilisateurs qu'il est essentiel d'être conscient de l'environnement qui les entoure.

Source : The Verge