Android TV, Apple TV : comment remplacer votre télécommande par votre smartphone

Il existe de nombreux avantages à transformer votre smartphone en télécommande pour votre smart TV : plus rapide, plus intuitif, plus difficile à égarer… Toutefois, il n'est pas toujours simple de comprendre comment appairer les deux. Dans ce guide, nous allons donc vous expliquer comment utiliser votre smartphone pour contrôler pour smart TV sous Android TV ou tvOS.

On ne niera pas l'utilité d'une télécommande pour tous ceux qui possèdent un téléviseur. On n'hésitera pas, en revanche, à affirmer que cette dernière est bien loin d'être à la hauteur de la révolution qu'elle a été lors de sa démocratisation dans nos foyers. Et ce pour une raison simple : nos téléviseurs, justement, ont bien changé. Il est bien loin le temps où l'on demandait simplement à notre télécommande de changer de chaîne et d'éteindre la télévision tout en restant dans notre canapé.

Désormais, notre télécommande doit permettre d'écrire sur un clavier, ce qui particulièrement désagréable, car très peu ergonomique, naviguer à travers différentes applications, se connecter à réseau WiFi, activer ou désactiver des paramètres… Sans compter les multiples désagréments qui viennent avec le périphérique, qu'il s'agisse de changer régulièrement les piles ou de la traditionnelle perte entre les coussins du canapé.

Sur le même sujet – Android TV : l’application Google Play Films et TV disparaît, que deviennent vos films ?



Pourquoi transformer votre smartphone en télécommande pour votre smart TV

Vous l'aurez compris, votre bonne vieille télécommande accuse certainement le poids des années face à votre smart TV flambant neuve. Quiconque a déjà tenté de recherche un film sur une plateforme de streaming ou une vidéo sur YouTube a déjà cerné le problème : la navigation par télécommande sur une smart TV est particulièrement désagréable.

Il se peut aussi, tout simplement, que vous ayez égaré votre télécommande, ou que vous n'ayez plus de piles sous la main, bref, que vous ayez besoin d'une remplaçante. Dans ce cas, votre smartphone fera très bien, si ce n'est mieux, l'affaire. Vous pourrez alors utiliser directement son clavier, naviguer plus facilement à travers les applications, copier-coller du texte, dupliquer rapidement l'écran sur votre téléviseur… Ce ne sont pas les avantages qui manque.

Que vous possédiez un smartphone Android ou un iPhone, il vous faudra quoiqu'il arrive respecter une condition cruciale pour remplacer votre télécommande. Votre smartphone et votre smart TV devront impérativement être connecté sur le même réseau WiFi pour être appairées. Bien entendu, les deux appareils se trouvant sous le même toit, cela ne devrait pas poser trop de souci. Mais si vous avez pour habitude d'utiliser les données mobiles chez vous, vous voilà prévenus.

Comment transformer son smartphone en télécommande pour Android TV

Que vous possédiez un smartphone Android ou un iPhone, la marche à suivre est la même pour transformer ce dernier en télécommande. La voici :

Ouvrez le Play Store Téléchargez l'application Google TV Si votre smartphone a repéré votre TV, le bouton 1 TV à proximité s'affichera en bas à droite Dans le cas contraire, appuyez sur le bouton Télécommande Sélectionnez ensuite Recherche d'appareils Dans la liste qui apparaît, appuyez sur le nom de Smart TV Indiquez le code qui s'affiche alors sur votre TV

Votre smartphone est désormais connecté à votre TV. Vous pouvez l'utiliser comme une télécommande.

Comment transformer son smartphone en télécommande pour Apple TV

Cette fois, la marche à suivre diffère entre iPhone et smartphone Android. En effet, le premier dispose d'une solution intégrée pour contrôler son Apple TV à distance, ce qui n'est pas le cas du second.

Avec un smartphone Android

Ouvrez le Play Store Téléchargez l'application Télécommande pour Apple TV

Ouvrez l'application, celle-ci va automatiquement rechercher votre téléviseur Sélectionnez ce dernier dans la liste des appareils disponibles Suivez les instructions à l'écran

Avec un iPhone

Ouvrez le centre de contrôle Appuyez sur le bouton Apple TV Remote en bas à droite Sélectionnez votre Apple TV dans la liste des appareils disponibles Indiquez le code qui s'affiche alors sur votre TV

À noter que cette dernière manipulation fonctionne également sur iPad.