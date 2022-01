Android Self Share : bientôt une application pour partager facilement vos fichiers ?

Google serait en train de plancher sur une application qui permettrait aux utilisateurs de partager des fichiers entre leurs terminaux Android. Un logiciel similaire à ce que fait Apple avec AirDrop. Une bonne chose, étant donné que les manipulations de ce genre sont inutilement compliquées sur l'OS.

Pour partager un fichier d’un terminal Apple à un autre, rien de plus simple. Il suffit d’utiliser AirDrop. Vous prenez un fichier, vous sélectionnez le bouton adéquat et vous l’envoyez sur un téléphone à proximité. Sur les smartphones Android, c’est un peu plus compliqué.

Si vous voulez envoyer un fichier vers un téléphone ou vers un Chromebook, il faut un peu ruser et passer par Internet : soit Google Photos si c’est un cliché, soit par mail si c’est un autre type de fichier… bref, c’est un peu plus complexe. Mais Google cherche une solution.

Google cherche à créer son propre AirDrop

Les utilisateurs de terminaux Android disposent déjà de l’application Nearby Share, mais qui se montre très limitée. La firme de Mountain View serait en train de développer une fonctionnalité beaucoup plus simple pour s’envoyer rapidement des fichiers, et ce sans passer par Internet.

Cette application serait nommée Self Share et prendrait donc le même principe qu’Airdrop. Repéré par Chrome Story, elle permettrait de prendre un fichier (que ce soit une photo, une vidéo ou tout simplement un fichier texte) pour l’envoyer sur un autre terminal, que ce soit un téléphone Android ou encore un Chromebook. Une solution pratique, surtout à l’heure où nous avons besoin d’une convergence forte entre nos différents appareils.

Cette application serait intégrée directement à Nearby Share. Il suffirait alors de sélectionner cette dernière, puis de choisir l’option self share. Une solution simple, rapide et pratique, puisqu'elle fonctionnerait même si vous n’avez ni 4G, ni connexion internet.

Pour le moment, on ne sait pas quand cette fonctionnalité sera intégrée par Android. Toutefois, on peut espérer une arrivée d’ici quelques semaines, voire quelques mois, pour le grand public. Entre temps, on s’attend à une phase de bêta afin de régler les soucis éventuels de ce Self Share.

Source : Chrome Story