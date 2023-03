Android : pourquoi le son de nos smartphones sera bientôt de meilleure qualité

Bonne nouvelle pour les propriétaires de smartphones Android, tous les appareils pourraient bientôt recevoir une mise à jour de taille qui va améliorer la qualité sonore, grâce à Qualcomm.

Qualcomm a annoncé que ses codecs audio aptX et aptX HD seront désormais disponibles gratuitement pour tous les fabricants de smartphones, alors que ceux-ci devaient jusqu’alors payer une licence pour les utiliser sur leurs appareils. Ils sont désormais directement intégrés dans le projet Android Open Source Apache et libre d’utilisation.

« Il y a quelques mois, nous avons pris la décision d'inclure les encodeurs pour aptX classique et aptX HD dans le projet Android Open Source », annonce Qualcomm. « Nous sommes heureux d'annoncer que, sous licence de Qualcomm, ces encodeurs sont désormais disponibles sous AOSP conformément aux [accords de licence] en vigueur. Conformément à nos procédures commerciales habituelles, la licence d'aptX [restera] inchangée, à l'exception de la contribution des encodeurs aptX et aptX HD à l'AOSP », précise l’entreprise.

Qu’est-ce que aptX et aptX HD ?

Il s'agit d'un algorithme de codage audio créé à la fin des années 1980, très prisé des studios de cinéma et des radiodiffuseurs. Steven Spielberg a été l'un des premiers à l'adopter pour l'enregistrement audio en vue d'une lecture numérique 5.1 pour des films tels que Jurassic Park en 1993, puis La liste de Schindler et Il faut sauver le soldat Ryan.

AptX est l'un des codecs pris en charge par A2DP, ce qui signifie simplement qu'il s'agit d'un ensemble d'instructions sur la manière de coder et de décoder les données transmises par Bluetooth. Aujourd'hui, aptX est pratiquement synonyme d'audio Bluetooth haute-fidélité.

Contrairement à un signal Bluetooth classique, aptX compresse et décompresse mieux votre musique et sollicite moins votre batterie. AptX introduit également moins de latence que les autres codecs, ce qui est pratique si vous portez des écouteurs sans fil tout en regardant des vidéos ou en jouant à des jeux sur votre appareil mobile.

De son côté, aptX HD est une évolution de l'aptX. Alors que aptX est capable de transmettre votre musique avec une qualité 16 bits/44,1 kHz semblable à celle d'un CD, aptX HD offre une meilleure qualité de streaming et peut prendre en charge l'audio haute définition jusqu'à 24 bits/48 kHz. Qualcomm affirme qu'elle offre une qualité sonore “supérieure à celle d'un CD” et qu'elle peut même améliorer le son des fichiers musicaux de résolution standard. Ce qu’il faut retenir, c’est que aptX HD a notamment été conçu pour améliorer le rapport signal/bruit, ce qui signifie que vous devriez pouvoir entendre les détails les plus complexes dans les chansons que vous écoutez.

Notez que aptX HD n'est pas la plus récente ou la plus avancée des connexions Bluetooth de Qualcomm, puisque l’entreprise a depuis lancé les aptX Adaptive et aptX Lossless. Cependant, c'est la plus répandue dans le matériel à l'heure actuelle, et elle le restera probablement pendant un certain temps.

Les smartphones Android vont profiter d’une meilleure partie audio

D’après les informations d’Android Police, les fabricants de smartphones Android payaient tous jusqu'à 6 000 dollars en une seule fois, ainsi qu'une redevance par appareil, pour avoir accès à l'encodeur.

Aujourd’hui encore, tous les fabricants n’offrent pas ces codecs sur leurs smartphones, même les constructeurs les plus influents du marché. Samsung, par exemple, n’a jamais pris en charge l’aptX HD sur leurs appareils, malgré le prix très élevé des récents Galaxy S23.

Maintenant que les codecs de Qualcomm sont accessibles gratuitement, on s’attend à ce que davantage de fabricants les ajoutent à leurs appareils. Cependant, on ne sait pas encore si ceux-ci peuvent ou non arriver dans une mise à jour pour les smartphones déjà commercialisés, ou si seuls les nouveaux appareils sont éligibles.