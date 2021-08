Android 12 permet de contrôler votre smartphone avec vos expressions de visage

Android 12 se dote d’une toute nouvelle manière de contrôler son smartphone. Grâce à différentes expressions du visage, il est possible d’effectuer des tâches basiques comme scroller, gérer les notifications ou encore afficher les options.

Depuis plusieurs années, Android propose des options d’accessibilités facilitant son utilisation pour les personnes en situation de handicap. Zoom, taille des caractères, sous-titres… Il est possible de complètement modifier son expérience sur smartphone en seulement quelques clics et ce, en l’adaptant selon les besoins induits par la situation de chacun. Chaque année, la liste s’agrandit et Android 12 ne fera pas exception.

La prochaine mise à jour intègrera une fonctionnalité appelée « Camera Switches », par ailleurs déjà présente dans la bêta 4. Comme son nom l’indique, il s’agit d’utiliser le capteur selfie de son smartphone pour déclencher des actions. Alors qu’il est possible d’utiliser un appareil externe, comme un clavier, via USB ou Bluetooth pour contrôler son appareil, Camera Switches propose de se passer tout outil et d’utiliser simplement les expressions de son visage.

Avec Android 12, souriez pour scroller et levez les sourcils pour sélectionner

C’est ainsi toute une liste de gestes et mouvements du visage qui peuvent servir de « déclencheur ». La bêta 4 révèle tous ceux d’ores et déjà disponibles, mais il est possible que d’autres viennent s’ajouter à l’avenir. Il suffit par exemple d’ouvrir la bouche ou de sourire pour effectuer une action sur son smartphone. Voici l’ensemble des expressions qui devraient être disponibles au lancement d’Android 12 :

Ouvrir la bouche

Sourire

Lever les sourcils

Regarder à gauche

Regarder à droite

Regarder vers le haut

Ces gestes permettent de naviguer facilement sur son smartphone. Voici la liste des choses qu’il est possible de faire :

Mettre en pause Camera Switches

Basculer sur l’auto-scan

Inverser l’auto-scan

Sélectionner

Suivant

Précédent

Toucher et maintenir

Scroller vers l’avant

Scroller vers l’arrière

Retourner à l’écran d’accueil

Retour

Notifications

Paramètres rapides

Vue d’ensemble

Une fois activé, Camera Switches affiche une notification permanente pour prévenir l’utilisateur qu’il est filmé. Il est à noter que cette nouvelle fonctionnalité ne s’adressera pas uniquement aux utilisateurs d’Android 12, son APK indiquant qu’elle pourrait également être disponible sur Android 11.