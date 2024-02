Android : le gestionnaire de mots de passe Google devient plus pratique avec cet ajout

Le gestionnaire de mots de passe Google gagne en praticité sur Android. Il facilite la migration depuis un autre programme similaire à travers une nouvelle fonction bienvenue.



À force d'entendre parler de cybersécurité, vous savez que le choix de vos mots de passe est une étape cruciale de la protection de vos données. Pas question de mettre 123456, azertyuiop ou le fameux password en guise sésame. Et vous êtes également conscient qu'il ne faut pas réutiliser un même mot de passe pour deux services différents. Mais quand ils sont composés d'une longue suite de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux, comment les retenir ? C'est là que les gestionnaires de mots de passe entrent en jeu.

Ce sont pour résumer des coffres-forts renfermant tous vos identifiants. Vous avez juste à vous rappeler de la combinaison principale, appelé mot de passe maître, pour y accéder. Si de nombreuses entreprises proposent les leurs comme Dashlane, Lastpass ou encore 1Password, il n'est pas obligatoire de passer par un service tiers. Google possède son propre gestionnaire, et les ajouts réguliers dont il bénéficie au fil du temps le rend de plus en plus proche d'un programme dédié. Il peut même vérifier en temps réel si vos mots de passe ont été compromis.

Il existe bien sûr une application Android du gestionnaire Google et elle va d'ailleurs profiter d'une nouveauté très utile. Actuellement, si vous souhaitez importer les mots de passe présents sur un autre gestionnaire, c'est possible grâce aux fichiers CSV qui les contiennent. Mais cela ne fonctionne que sur la version Web du gestionnaire Google. Si vous lancez l'opération depuis l'appli mobile, vous serez redirigé.

Lire aussi – Chrome : Google va enfin permettre de partager ses mots de passe avec les membres de sa famille

Ce que l'expert en applications Google AssembleDebug a remarqué, c'est une nouvelle option permettant l'import d'un fichier CSV directement depuis le gestionnaire de mots de passe Google sur Android. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais ce n'est pas du tout une possibilité courante. Même les programmes tiers très connus obligent à passer par une version Web pour effectuer cette démarche depuis un smartphone. Plus qu'à attendre un déploiement général de la fonctionnalité.

Google Password Manager will allow you to import CSV password files

Currently you can export all your passwords as a CSV file, but to import it, you need to use the web version of password manager. That can change in future as the password manager in the Google Play…

cont.. pic.twitter.com/51MKP5h0St

— AssembleDebug (@AssembleDebug) February 7, 2024