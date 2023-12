Vos mots de passe sont compromis ? Chrome les vérifie maintenant en temps réel

Google Chrome introduit une nouvelle fonctionnalité de sécurité qui analyse désormais les mots de passe compromis en arrière-plan, tout en renforçant la surveillance des extensions potentiellement malveillantes.

La nouvelle fonctionnalité de Google Chrome pour analyser les mots de passe compromis est intégrée dans la fonction “Safety Check“. Initialement dévoilée en décembre 2020, elle fonctionne en comparant les identifiants de connexion enregistrés dans le navigateur avec ceux exposés dans des fuites de données. Elle vérifie également les mots de passe faibles ou faciles à deviner.

Cette initiative s'inscrit dans un effort plus large de Google pour renforcer la sécurité sur Chrome. Le navigateur va par exemple alerter ses utilisateurs lorsque les extensions installées sont identifiées comme des malwares. Cette mesure vise à combattre une menace croissante : les extensions malveillantes qui sont souvent conçues pour voler des données personnelles.

Google améliore Safety Check dans Chrome, comment l'utiliser

Pour utiliser la nouvelle fonction “Safety Check” de Google Chrome et renforcer la sécurité de votre navigation, suivez ces étapes :

Mettez à jour votre navigateur : assurez-vous que vous utilisez la dernière version de Google Chrome 120.0.6099.109/110 pour Windows, Mac et Linux. Cliquez sur les trois points verticaux situés en haut à droite de votre fenêtre de navigateur, puis sélectionnez “Aide” > “À propos de Google Chrome”. Si une mise à jour est disponible, elle sera téléchargée et installée automatiquement. Accédez aux paramètres : dans le menu des trois points, sélectionnez “Paramètres”. Sélectionnez “Confidentialité et sécurité” : dans le volet gauche des paramètres, cliquez sur “Confidentialité et sécurité”. Activez “Safety Check” : faites défiler la page vers le bas jusqu'à trouver la section “Safety Check”. Vous verrez un interrupteur à côté de “Activer Safety Check“. Basculez cet interrupteur en position “Activé”. Effectuez la vérification : une fois que “Safety Check” est activé, vous pouvez cliquer sur le bouton “Rechercher les problèmes” sous cette option. Chrome effectuera alors une vérification complète de la sécurité de votre navigateur. Consultez les résultats : une fois l'analyse terminée, Chrome vous affichera un rapport sur la sécurité de votre navigateur. Vous y trouverez des informations sur les mots de passe compromis, faibles ou utilisés trop souvent. Prenez les mesures nécessaires : si la vérification révèle des problèmes de sécurité, suivez les recommandations de Chrome pour les résoudre. Par exemple, si des mots de passe compromis sont détectés, il vous sera conseillé de les modifier immédiatement.

En suivant ces étapes, vous pouvez utiliser la fonction “Safety Check”. L'analyse des mots de passe en arrière-plan fonctionnera en comparant discrètement les informations d'identification enregistrées avec une base de données de mots de passe connus pour être compromis. Si une correspondance est trouvée, Chrome vous alertera immédiatement et vous suggérera de changer votre mot de passe. Quant à la fonction qui vous alertera contre les extensions malveillantes, elle est en cours de déploiement. Une navigation plus sûre et plus sereine vous attend !