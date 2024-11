Android : Google simplifie la sélection d’un fichier à insérer depuis Drive

Google déploie une nouvelle interface de sélection de fichiers à insérer depuis Google Drive sur Android. Gmail, Chat… Toutes les applications de Google Workspace en bénéficient.

On peut dire ce que l'on veut sur Google, mais pas nier que l'entreprise met à disposition tout un tas d'applications Web et mobiles gratuites très utiles au quotidien. Entre le navigateur Web Chrome, la messagerie Gmail, la suite bureautique en ligne Docs, Sheets, Slides et le service de stockage dans le cloud Drive, il y a de quoi faire. Ce dernier est d'ailleurs intégré à peu près partout dans la mesure où il renferme souvent les fichiers que l'on souhaite insérer ailleurs.

C'est justement ce point précis qui change sur Android. Les plus attentifs auront remarqué que le sélecteur de fichier pointant vers Drive depuis une application Google n'est pas le même selon que vous utilisez un ordinateur ou un smartphone. Une différence enfin gommée après plus d'un an d'attente.

Sur Android , la sélection d'un fichier Drive à insérer change de look

Dans un billet de blog, Google rappelle que l'interface en question est celle que la firme a déployé en 2023 sur le Web. Il s'agit donc de l'harmoniser avec la version mobile. “Cette mise à jour permettra de retrouver plus facilement les éléments Drive récemment consultés et de voir clairement quels autres emplacements de stockage en plus de « Mon Drive » sont disponibles, tels que les éléments auxquels vous avez accès dans les Drive partagés“, résume l'entreprise.

Lire aussi – Cet élément de Google Drive gagne une interface plus moderne et intuitive, voilà à quoi il ressemble désormais

Désormais, si vous accédez à vos documents Drive depuis Gmail (par exemple) via l'option Insérer à partir de Drive, vous atterrissez sur une page comprenant plusieurs onglets : Récents, Mon Drive, Ordinateurs, Partagés avec moi et Favoris. Ces catégories étaient présentes auparavant, mais sous forme de liste. Il fallait en ouvrir une pour voir ce qu'elle contenait. Ici, c'est immédiat, ce qui s'avère plus pratique à l'usage. Si vous ne voyez pas déjà la nouvelle présentation, une autre vague de déploiement débutera le 2 décembre 2024.