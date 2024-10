Cet élément de Google Drive gagne une interface plus moderne et intuitive, voilà à quoi il ressemble désormais

Google dévoile une mise à jour de Drive, son système de stockage en ligne devenu bien plus que ça au fil du temps. Un élément précis est ciblé, avec la mise en place d'un design dans l'air du temps.

Il fut un temps où Google Drive était un simple espace de stockage en ligne, permettant de sauvegarder vos fichiers dans le Cloud. Avec 15 Go d'espace offerts simplement en créant un compte Google, le service est rapidement devenu populaire. Depuis, il a bien évolué.

C'est aujourd'hui un genre d'interface centralisant la plupart des applications Google dont vous pourriez avoir besoin. Elle permet de créer et de travailler sur un fichier texte (Docs), un tableau (Sheets) ou une présentation (Slides) par exemple.

À droite, une colonne intègre des raccourcis vers l'Agenda, l'application de prises de notes Keep ou encore Tasks pour établir des listes de choses à faire. On trouve même un accès à ses contacts enregistrés, avec numéro de téléphone et adresses mail le cas échéant. Il y a vraiment tout dans Drive.

Ce n'est pas pour rien que la firme de Mountain View fait régulièrement évoluer la plateforme. Parfois en ajoutant des nouveautés bien pratiques, parfois en supprimant des fonctionnalités jugées obsolètes. Ici, nous avons droit à un changement design bienvenu.

Voici le nouveau look de cet élément de Google Drive, le changement est réussi

En tant qu'application à tout faire, Drive peut bien sûr lire les vidéos que y stockez. Et c'est précisément le lecteur qui bénéficie d'un coup de jeune. L'idée générale est de “rendre le visionnage de vos vidéos plus facile et plus agréable“, selon les termes de Google. Vous pouvez voir la nouvelle interface sur la capture d'écran ci-dessous.

L'ensemble a été modernisé, avec des boutons imbriqués dans des rectangles aux bords arrondis, cohérents avec le Material Deisgn 3. On note également l'apparition des contrôles pour avancer ou reculer de 10 secondes dans la vidéo, de même que ceux pour activer/désactiver les sous-titres et choisir la vitesse. Ces deux options étaient auparavant accessibles en cliquant sur l'engrenage. La mise à jour du lecteur a déjà commencé, par vagues. Elle sera disponible chez tous les utilisateurs au plus tard vers le 21 novembre.