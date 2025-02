Android Auto : les dernières mises à jour n’ont servi à rien, la connexion sans fil est toujours buggée

Depuis le déploiement des deux dernières versions d'Android Auto, de nombreux utilisateurs déplorent toujours de gros problèmes avec la connexion sans fil (redémarrage intempestif du smartphone, connexion sans fil HS, etc.). Google cherche toujours une solution.

En décembre 2024, puis en février 2025, Google a déployé les versions 13.4 et 13.5 d'Android Auto. Via ces mises à jour, l'OS dédiée aux voitures s'est doté de nombreuses nouveautés, comme l'intégration de l'interface Material You. Pour rappel, ce design a été lancé sur Android 12 pour uniformiser toutes les interfaces existantes dans l'écosystème de Google.

Mais surtout, ces deux MAJ étaient particulièrement attendus pour les utilisateurs sur un point précis : mettre enfin un terme aux problèmes récurrents avec la connexion sans fil. Or, rien n'y fait, ces bugs sont toujours là, au grand dam des usagers.

Des bugs récurrents avec la connexion sans fil, les utilisateurs s'impatientent

“Je dois redémarrer mon téléphone pour que Android Auto se connecte à ma voiture. Une fois que j'éteins la voiture ou que je déconnecte le téléphone, il ne se reconnecte pas à l'aide d'Android Auto à moins de redémarrer le téléphone à chaque fois”, écrit un utilisateur mécontent sur le forum de Google.

“Dès qu'Android Auto se connecte et que j'essaie d'interagir avec l'écran, mon OnePlus 12 redémarre”, raconte un autre. “J'ai le même problème avec un Audi Q5 2021 et un OnePlus 12 sous Android Auto 13.5. Il ne devient réactif qu'après avoir interagi avec le téléphone alors qu'il est connecté à Android Auto. Sinon, il redémarre tranquillement, puis se reconnecte automatiquement”, explique cet autre utilisateur. En plus de ce bug de redémarrage, certains utilisateurs affirment qu'il est devenu impossible d'utiliser la connexion sans fil depuis l'arrivée des deux dernières versions d'Android Auto. Pour la majorité d'entre eux, se connecter en filaire a été la solution.

En parlant de solution, elle se fait toujours attendre du côté de Google. Néanmoins, la firme de Mountain View a déclaré à nos confrères de The Verge que ses équipes étaient “conscientes du problème et qu'elles étudiaient actuellement un correctif” . Malheureusement, aucune fenêtre de sortie à se mettre sous la dent. Naturellement, nous mettrons à jour cet article une fois que nous aurons plus d'informations sur ce point.

Source : The Verge