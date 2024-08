Android Auto 12.5 s’inspire de Siri avec cette nouvelle fonctionnalité bienvenue

A la surprise générale, Google vient de déployer une nouvelle mise à jour pour la dernière version d'Android Auto (V12.5). Le Google Assistant accueille quelques nouveautés de design, qui rappellent fortement un certain Siri.

Année après année, Android Auto continue d'opérer sa mue pour rester au niveau face à la concurrence, à savoir Apple CarPlay. En juillet 2024, nous avons évoqué dans nos colonnes la disponibilité de la bêta d'Android Auto 12.6, la prochaine version à venir de l'OS spécialisé de Google.

En attendant le déploiement de cette V12.6 d'Android Auto au grand public, la firme de Mountain View poursuit les mises à jour sur la mouture actuelle V12.5. Comme le rapportent nos confrères du site 9To5Google, Android Auto vient de recevoir un nouveau patch.

Android Auto s'inspire de Siri sur sa version 12.5

Cette MAJ inclut quelques nouveautés, notamment du côté de l'interface de Google Assistant. Et ironie du sort, le nouveau look adopté rappelle furieusement la proposition d'un concurrent, à savoir Siri d'Apple. Pour cause, lorsque Google Assistant attend une réponse de votre part lors d'une interaction, il s'affiche dorénavant sous la forme d'une bulle en bas de l'écran.

Comme des airs de Siri non ? Histoire de ne pas être accusé de plagiat grossier, Google a eu l'intelligence d'appliquer son code couleur sur la bulle.

Selon les précisions du média américain, difficile de savoir si cette nouvelle version a été déployée massivement ou auprès d'un groupe restreint d'utilisateurs. Ils expliquent avoir pu télécharger cette mouture d'Android Auto 12.5 sur un Galaxy Z Fold 6. Par conséquent, les propriétaires d'appareils Samsung sous One UI 6.1 ont peut-être la primeur de cette mise à jour.

Pour rappel, nous avons évoqué il y a quelques semaines l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité plutôt étonnante sur Android Auto. En effet, des lignes de code aux références très explicites ont été dénichées dans les versions 12.3 et 12.4 de l'OS. Concrètement, Google envisage visiblement d'inclure la possibilité de contrôler via Android Auto le poste radio intégré de votre véhicule. De cette manière, les utilisateurs n'auraient plus à switcher entre Android Auto et le logiciel natif de la voiture. Un petit plus appréciable toujours bon à prendre.

Source : 9To5Google