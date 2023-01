Android Auto se dote d’une nouvelle interface, les opérateurs augmentent les prix, le récap

Google commence enfin à déployer la nouvelle mise à jour d’Android Auto avec une nouvelle interface. Bouygues, SFR et Orange ont décidé d’augmenter les tarifs. AuTuTu dévoile la liste des smartphones les plus puissants de décembre 2022, c’est le récap.

Des mois après sa présentation, la nouvelle mise à jour d’Android Auto avec l’interface en tuiles arrive enfin dans vos voitures. La plupart des opérateurs ont augmenté les tarifs de plusieurs de leurs forfaits mobiles, à la suite des annonces du gouvernement. Enfin, on connait désormais la liste des smartphones les plus puissants du mois dernier. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du vendredi 6 janvier 2023.

Google déploie la nouvelle mise à jour d’Android Auto dans vos voitures

Android Auto a droit à une nouvelle interface. Cette dernière permet de ne plus quitter la vue cartographique et à naviguer dans les menus et les paramètres pour mettre rapidement en pause une chanson ou voir un message. L’interface se divise en différentes tuiles qui permettent d’accéder à plusieurs applications à la fois. La mise à jour devrait arriver d’ici peu dans votre voiture.

Certains opérateurs français annoncent une hausse des tarifs

Orange, SFR et Bouygues ont enfin planifié la hausse des prix sur leurs abonnements, pour compenser les coûts supplémentaires liés à l’inflation, mais aussi à cause des augmentations imposées par le gouvernement français. Certains ont déjà constaté les hausses sur leurs factures, tandis que d’autres ont reçu un email les notifiant que les prix augmenteront à une date précise.

AnTuTu dévoile les smartphones les plus puissants de 2022

Comme chaque mois, AnTuTu a dévoilé quels sont les 10 smartphones les plus puissants de décembre 2022. En haut du classement, on retrouve cette fois-ci l’iQOO 11 Pro. Il est suivi de près par le Redmi K60 Pro, ainsi que par le Vivo X90 Pro+. Tous sont propulsés par le nouveau Snapdragon 8 Gen 2 haut de gamme. On retrouve évidemment aussi les Xiaomi 13 dans le classement.

