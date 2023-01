AnTuTu dévoile le top 10 des smartphones Android les plus puissants de décembre 2022

À chaque mois son classement AnTuTu et, pour la première fois depuis plusieurs éditions, celui de décembre 2022 a été complètement chamboulé. En effet, le trio de tête est composé de l’IQOO 11 Pro, du Poco F5 et du Vivo X90 Pro+.

C’est une petite révolution qui se déroule sous nos yeux pour le classement AnTuTu. Depuis le mois de juillet, le Rog Phone 6 gardait jalousement sa première place, tandis que les autres smartphones se partageaient le reste du classement sans vraiment engendrer de gros mouvements. Mais tout a changé pour le mois de décembre. En effet, c’est désormais l’iQOO 11 Pro qui, non content de faire son entrée dans le top 10 des smartphones les plus puissants du mois, débarque directement sur la plus haute marche du podium.

Ce dernier est secondé par le Redmi K60 Pro, que l’on retrouvera sous le nom de Poco F5 dans nos contrées, puis du Vivo X90 Pro+ qui se trouve juste derrière. Bien évidemment, l’arrivée de ces smartphones n’est pas due au hasard puisque tous trois sont sortis en fin d’année 2022, en plus de bénéficier chacun du meilleur processeur du marché à l’heure actuelle, à savoir le Snapdragon 8 Gen 2. Processeur qui équipe d’ailleurs l’iQOO 11 et le Xiaomi 13 Pro, respectivement à la quatrième et cinquième place du classement.

Découvrez le classement des smartphones les plus puissants de décembre 2022

Sa version standard occupe par ailleurs la sixième place, tandis que la septième place est occupée par le Vivo X90 Pro. Le bas du classement est composé, dans l’ordre, du Moto X40, du Vivo X90 et du OnePlus Ace Pro. Le dernier processeur de Qualcomm domine bien évidemment ce top 10, bien que l’on notera la présence du Dimensity 9200 sur les deux modèles Vivo X90 plus abordables.

Enfin, le trio de tête chez les smartphones milieu de gamme est composé du iQOO Z6, du Honor 70 et du Xiaomi Civi 2. Les 10 smartphones nommés dans cette catégorie sont tous propulsés par un processeur Qualcomm, le Snapdragon 778G+ en tête. Comme à chaque fois, rappelons que le classement AnTuTu s’intéresse en premier aux smartphones chinois et qu’il ne représente pas nécessairement la réalité du marché.