Android Auto s’améliore grandement dans ces voitures électriques, voici les modèles concernés

Une mise à jour d'Android Auto intègre des améliorations majeures pour l'application, mais seules certaines voitures électriques y ont droit. Découvrez si la vôtre en fait partie.



L'application Android Auto a de multiples avantages. Véritable interface connectant votre smartphone à votre voiture, elle est pensée pour s'utiliser sur les écrans de nos autos, offrant une ergonomie bien plus adaptée à la conduite. En plus de ses mises à jour propres, elle profite aussi de celles des applis qu'elle affiche. C'est pourquoi une nouvelle version de Waze ou Spotify (par exemple) peut bénéficier à Android Auto.

C'est ce qu'il se passe ici, avec l'intégration de nouveautés dans Google Maps. Dévoilées au CES 2024 en janvier dernier, ces fonctionnalités sont en cours de déploiement, comme l'annonce sur LinkedIn le chef de produit Anthony Philips. Une précision importante s'impose d'emblée : elles seront utiles aux voitures électriques exclusivement, et pas tous les modèles en circulation. Du moins pour le moment. Voyons qui sont les premiers à pouvoir les essayer.

Vérifiez si votre voiture électrique peut bénéficier de ces nouveautés d'Android Auto

L'ajout le plus notable est l'affichage du niveau de batterie estimé lorsque vous arriverez à destination. Une information très pratique qui vous permet de planifier en amont une éventuelle recharge. À ce propos, l'autre nouveauté est l'affichage des stations équipées de superchargeurs Tesla. Il est possible de s'en servir même si l'on possède pas de voiture de la marque, via un adaptateur ou directement avec un port prévu à cet effet.

Les nouvelles fonctions dont il est question ici sont le fruit d'une collaboration entre Google et Ford. En toute logique, ce sont uniquement les véhicules du constructeur automobile qui sont concernés à l'heure actuelle. Plus précisément, on parle de la Ford F-150 Lightning et de la Mustang Mach-E, sachant que la mise à jour devrait être déployée progressivement sur d'autres modèles de la marque. Il est également plus que probable qu'elle finisse par arriver chez la concurrence, mais impossible de dire quand.