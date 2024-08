Comment installer Android Auto 12.6 avant son déploiement officiel

La nouvelle version d'Android Auto est là. Numérotée 12.6, elle est disponible en bêta à toutes les personnes qui souhaitent l'installer sans attendre. Voici comment s'y prendre.



Si vous possédez une voiture et un smartphone Android, il y a de fortes chances que vous utilisiez Android Auto lors de vos trajets. Reliant mobile et véhicule, l'application offre tout un tas de possibilités utiles pendant la conduite et gagne en fonctionnalités au fil de ses mises à jour. On peut citer la projection de vidéos sur le tableau de bord par exemple. Pratique, mais cela n'empêche pas le programme de présenter des bugs plus ou moins gênants, comme l'impossibilité de lancer des commandes vocales.

Le dernier souci en date empêche de passer des appels. De nombreux utilisateurs expliquent qu'en demandant à Google Assistant d'appeler un contact en particulier, la réponse est invariablement “Qui voulez-vous appeler ?“. Ce bug semble survenir quel que soit le modèle de voiture ou la version d'Android Auto. Google est au courant et travaille sur un correctif que tout le monde espère voir rapidement déployé.

Peut-être est-il présent dans la dernière mouture d'Android Auto, numérotée 12.6 et fraîchement débarquée en version bêta ? Tous les espoirs sont permis, mais aucune note de mise à jour n'accompagne la mise en ligne de l'application. Cela ne vous empêche pas de le vérifier par vous-même : l'APK de l'appli est déjà disponible et vous pouvez l'installer sans attendre. La procédure n'est pas compliquée, rassurez-vous. D'ailleurs, gardez en tête que le tutoriel suivant est valable pour l'installation de n'importe quelle APK Android.

Il est possible de profiter d'Android Auto 12.6 avant sa sortie sur le Play Store, voici comment

Dans la mesure où il s'agit d'une version bêta, n'installez Android Auto 12.6 que si vous souhaitez vérifier qu'elle corrige un bug gênant que vous rencontrez actuellement. Ou bien si votre objectif est de tester l'application et de faire des retours à Google. Cela étant dit, avant de commencer, il est obligatoire d'autoriser l'installation d'applications téléchargées en dehors du Play Store de Google. Pour ce faire :

Rendez-vous dans les Paramètres de votre smartphone. Allez dans Applications puis Accès spéciaux des applis. Descendez jusqu'à Installation d'applis inconnues. Choisissez l'application à partie de laquelle vous voulez installer l'APK, ici votre navigateur Web comme Chrome par exemple. Activez Autoriser depuis cette source.

Les manipulations précédentes ont été faites sur un Pixel 8 sous Android 14. Elles peuvent légèrement différer selon votre modèle de smartphone et votre version d'Android. À présent, ouvrez le navigateur choisi afin de télécharger l'APK d'Android Auto 12.6. Procédez comme suit :

Rendez-vous sur le site www.apkmirror.com. Il s'agit d'une plateforme totalement sûre et reconnue. Touchez l'icône en forme de loupe et tapez android auto avant de valider pour lancer la recherche. Parmi les résultats, appuyez sur le premier de la liste. Touchez Download dans les onglets (à droite de What's new et Description) ou bien Scroll to available downloads un peu en-dessous. Ouvrez la variante qui vous correspond, en consultant la FAQ dédiée au besoin pour la choisir. Ici, il n'y en a qu'une seule. Descendez un peu sur la page et appuyez sur Download APK. Une fois le téléchargement terminé, touchez le fichier et lancez son installation.

Maintenant qu'Android Auto 12.6 est installée sur votre smartphone, il n'y a rien de spécial à faire. Connectez-le au système d'infodivertissement de votre voiture comme d'habitude et profiter des fonctionnalités de l'application. Notez que si vous rencontrez un souci que vous n'aviez pas avec la précédente itération de l'appli, il suffit de la désinstaller et de repasser par le Play Store pour récupérer une version stable.