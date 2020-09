Android : attention, le malware Joker a infecté ces 6 applications du Play Store

Le malware Joker est de retour sur le Play Store ! Après plusieurs mois d’absence, le logiciel malveillant a été repéré dans le code de 6 applications en apparence inoffensive. Son but ? Vider le compte bancaire de ses victimes en les abonnant à des services payants sur la toile.

En septembre 2019, un dangereux malware baptisé Joker faisait une apparition remarquée sur le Play Store. Caché dans une vingtaine d’applications de la boutique, le trojan cherchait à abonner les utilisateurs à des services payants à leur insu. Google avait rapidement agi en évinçant les applications vérolées du Play Store. Récalcitrant, Joker était de retour quelques semaines plus tard pour arnaquer de nouvelles victimes. Malgré les efforts de Google, le virus est revenu à de multiples reprises à l’attaque des usagers Android avant de disparaître des radars.

La liste des 6 applications infectées par le malware Joker

Récemment, le malware Joker a d’ailleurs été repéré dans le code de 6 applications Android disponibles sur le Play Store par Roxane Suau, chercheuse en sécurité informatique chez Pradeo. Au total, ces applications vérolées ont été téléchargées plus de 200 000 fois.

« L’activité principale de Joker consiste toujours à simuler des clics et à intercepter des SMS de confirmation pour abonner les utilisateurs à des services premium payants indésirables » explique Roxane Suau. Les pirates derrière Joker n’ont donc pas changé de modus operandi depuis l’an dernier. Voici la liste des applications à désinstaller d’urgence de votre téléphone :

Safety AppLock

Convenient Scanner 2

Push Message-Texting&SMS

Emoji Wallpaper

Separate Doc Scanner

Fingertip GameBox

Alerté par Pradeo, Google a rapidement supprimé les 6 applications infectées de son Play Store. Cependant, les applications sont « toujours installés sur les appareils de leurs utilisateurs », regrette Roxane Suau.

Pour éviter les mauvaises surprises, on vous invite à ne pas télécharger n’importe quelle application disponible sur la boutique de Google. Avant d’installer une app, consultez toujours les commentaires et les avis. Par mesure de sécurité, on vous conseille aussi d’installer un bon antivirus sur votre smartphone Android. Aviez-eu installé une des applications mentionnées ci-dessus ? On attend votre témoignage dans les commentaires.

Source : Pradeo