Android 16 va intégrer cette fonction piquée à Apple pour protéger votre smartphone

Google prépare une nouveauté inspirée d’iOS pour renforcer la sécurité de vos données sous Android 16. Cette fonction simple agit quand vous ne touchez plus à votre téléphone pendant un moment. Elle pourrait bien devenir un allié précieux contre le vol et l’espionnage.

Le nombre de cyberattaques est en forte hausse ces dernières années. Les pirates cherchent à accéder aux données personnelles, aux comptes bancaires ou encore aux messageries privées. À cela s’ajoutent les vols d’appareils, souvent exploités pour contourner les systèmes de verrouillage. Face à ces menaces croissantes, les géants de la tech renforcent la sécurité de leurs systèmes. Et cette fois, Android semble bien décidé à reprendre une bonne idée déjà présente chez la concurrence.

Google travaille sur une nouvelle fonctionnalité pour Android 16 : le redémarrage automatique après une période d’inactivité. Si le téléphone reste verrouillé pendant trois jours consécutifs, il redémarre tout seul. Ce système rend plus difficile le déblocage d’un appareil volé ou oublié, en forçant le redémarrage et la saisie du mot de passe complet. Il fait partie d’un ensemble plus large appelé « Advanced Protection Mode », encore en développement.

Android 16 va adopter une fonction de sécurité inspirée d’iOS et de GrapheneOS

Ce redémarrage automatique existe déjà ailleurs. Apple l’a intégré discrètement à iOS 18. Côté Android, la ROM sécurisée GrapheneOS propose depuis longtemps un système similaire, avec un redémarrage automatique toutes les 18 à 72 heures selon les réglages. Ces mesures ont un objectif clair : éviter que des pirates profitent d’un téléphone resté allumé trop longtemps et vulnérable. Une fois redémarré, un appareil devient bien plus difficile à forcer sans mot de passe.

Google pourrait inclure cette nouveauté dans Android 16, prévu pour fin 2025. Elle s’ajouterait à d’autres protections déjà annoncées : blocage du téléchargement manuel d’applications, désactivation du réseau 2G ou encore meilleure gestion de la mémoire. Toutes ces fonctions visent à renforcer la sécurité des smartphones Android sans compliquer la vie des utilisateurs. Et avec cette approche inspirée de ce grand concurrent, Google rappelle qu’en matière de sécurité, même un reboot peut faire la différence. À ce rythme, votre téléphone Android finira par être plus prudent que vous… même quand vous l’oubliez dans un tiroir.

