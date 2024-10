Les cyberattaques vont se multiplier et personne n’est prêt à y faire face selon ces experts

Alors que le nombre de cyberattaques contre des entreprises n'a cessé d'augmenter ces dernières, une nouvelle étude démontre à quel point les sociétés ne sont pas préparées pour défendre leurs infrastructures.

En France comme partout ailleurs, on note depuis ces dernières années une augmentation très inquiétant du nombre de cyberattaques menées contre des institutions officielles, mais aussi des entreprises privées, grandes compagnies comme PME.

Rien que ces deux derniers mois, les exemples ne manquent pas. On pense par exemple au vol des données de millions de clients de grandes enseignes comme Cultura, Boulanger, Truffaut ou Cybertek survenu en septembre 2024.

Ou encore au piratage d'Ornikar, célèbre plateforme d'auto-écoles en ligne, en octobre. Dernièrement, il faut également évoquer la terrible cyberattaque menée contre Free. Des pirates se sont attaqués à l'un des outils de gestion de l'opérateur. Résultat, les données personnelles des 19 millions d'abonnés Free Mobile et Freebox sont à vendre au plus offrant sur le Dark Web.

Nos entreprises sont-elles préparées face aux cyberattaques ?

Ce que l'on constate avec ces différents cas, c'est que les cyberattaques sont de plus en plus sophistiquées, de plus en plus nombreuses et de plus en plus impactantes pour les sociétés visées et leurs clients. Une question se pose alors : les entreprises sont-elles vraiment préparées contre les cybermenaces ?

Business Continuity Institute, un cabinet britannique spécialisé dans le conseil aux entreprises (notamment après des sinistres), s'est penché sur la question dans une nouvelle étude. De ce qu'il ressort de ce rapport, certains secteurs se protègent mieux que d'autres. C'est le cas notamment des compagnies spécialisées dans l'informatique et les nouvelles technologies. Logique, étant donné qu'il s'agit des secteurs les plus touchés par les cyberattaques : l'expérience engendre la résilience en somme.

Des inquiétudes sur les secteurs de la santé et de l'éducation

En revanche, des secteurs comme l'éducation et la santé affichent un défaut de préparation inquiétant. Les données du Business Continuity Institute montrent que seulement 19 et 18 % de ces secteurs se sentent suffisamment protégées contre les cybermenaces. En France, on se rappelle notamment de cette cyberattaque menée contre des lycéens d'Ile-de-France via leur ENT.

Et selon un autre rapport réalisé par Microsoft & Goldsmiths et l'Université de Londres, seulement 13 % des entreprises britanniques disposent actuellement de systèmes de sécurité informatiques suffisamment robustes pour résister aux cyberattaques les plus fréquentes. En revanche, 48 % d'entres elles sont considérées comme vulnérables, et 39 % confrontées à un risque élevé…

L'étude se montre toutefois positive sur un point : 44 % des chefs d'entreprises interrogés considèrent la cybersécurité comme un moteur de modernisation et un élément clé pour inciter les conseils d'administration à investir dans des projets essentiels.

Source : TechRadar