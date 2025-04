Android 16 va apporter une touche de couleur aux Paramètres, découvrez la nouvelle interface

La dernière mise à jour bêta pour Android 16 dissimule un nouveau design pour l'écran d'accueil des Paramètres. Les icônes des menus perdent leur gris pour plus de couleurs.

Google vient tout juste de déployer la bêta 4 d'Android 16. Il s'agit d'une version proche de la stabilité et la sortie de la première mouture définitive de la mise à jour ne devrait désormais plus tarder. Puisque nous sommes sur la fin du développement, il y a peu de nouveautés intégrées, mais Android Authority a tout de même réussi à activer un nouveau design pour l'application Paramètres.

La page d'accueil des Paramètres, celle qui affiche tous les menus auxquels vous pouvez accéder, gagne en couleurs et perd en sobriété. Les icônes de chaque catégorie (Connectivité, Applications, Batterie, Fond d'écran…) étaient grisées sur Android 15, elles arborent un look flashy avec la mise à jour.

Les Paramètres d'Android deviennent plus colorés

Il semble que Google ait mis au point un code attribuant une couleur à chaque grand ensemble d'options. Par exemple, on a en rose tout ce qui se rapporte aux notifications, au mode silencieux, au contrôle des sonneries et des vibrations. En orange, se trouvent les paramètres liés à l'affichage et au fond d'écran. Tout l'aspect sécurité est en bleu clair, ce qui a trait à l'accessibilité en violet. Pour la connectivité sans fil (Wi-Fi, Bluetooth), on a droit à du bleu foncé.

Ces changements rendent l'application Paramètres plus agréable à l'œil et peuvent contribuer à identifier plus rapidement le menu qui nous intéresse, les logos étant plus visibles de cette manière. Les surcouches ColorOS d'Oppo et OxygenOS de OnePlus proposent par exemple déjà des icônes en couleur pour les menus des Paramètres, et l'effet est plutôt réussi. Google s'en est peut-être inspiré pour ce nouveau design.

Ces modifications sont pour l'instant cachées, ce qui signifie que Google n'est pas prêt à les montrer aux utilisateurs, même en bêta. Les icônes en couleur ne seront donc pas forcément disponibles dès la première version stable d'Android 16. Elles arriveront alors probablement avec une mise à jour ultérieure, voire avec Android 17.

Source : Android Authority