Payer avec un téléphone Android devient moins pratique, mais il y a une (bonne) raison à ça

Quoi de plus facile aujourd'hui que de payer un commerçant à l'aide de son smartphone Android ? Il n'y a qu'à lancer une application, présenter le téléphone près d'un terminal de paiement et le tour est joué. Mais dans un souci de sécurité, Google a décidé de compliquer un peu la tâche aux utilisateurs.

Lorsqu'il s'agit de payer un article ou un service à l'aide de son smartphone Android, rien de tel que de faire appel à Google Wallet. L'application permet non seulement de stocker et de visualiser toutes ses cartes de paiement et de fidélité, mais aussi et bien sûr d'effectuer un paiement en direct.

En revanche, un petit changement est sur le point de se produire au sein de l'application. Un changement que certains jugeront moins pratique, mais rassurez-vous, c'est pour votre bien.

Voilà pourquoi Google Wallet devient légèrement moins pratique à utiliser

Jusqu'à présent, quand on souhaitait réaliser un paiement sous Google Wallet, il était simplement nécessaire de déverrouiller le smartphone, de lancer l'application et de simplement placer l'appareil devant un lecteur de carte. Google avait instauré un délai de 3 minutes pour payer un achat, délai au terme duquel il était indispensable de déverrouiller de nouveau l'application. Mais il était toujours possible de consulter l'ensemble des cartes enregistrées au sein de Google Wallet. Pour débloquer un paiement, il convenait d'entrer son code PIN, son mot de passe ou d'utiliser la reconnaissance biométrique.

En revanche, avec la nouvelle version de l'application, ce n'est plus l'accès aux différentes cartes qui est verrouillé au bout de 3 minutes : c'est l'écran d'accueil de Google Wallet qui est bloqué, rendant l'application inutilisable. C'est un peu moins pratique, car on ne peut plus consulter la liste de ses cartes de paiement passé ce laps de temps. Mais cela offre une bien meilleure sécurité à l'application, puisque l'application se bloque réellement au terme de ce délai de 3 minutes.

Un bon point donc, car rappelons que l'application ne sert pas qu'à payer des achats : elle permet également de stocker des cartes de fidélité, voire une carte d'identité (dans certains pays pour l'instant comme les États-Unis, en France il est nécessaire d'utiliser l'application France Identité pour le moment).

Le changement devrait prendre effet avec la version 25.18 de Google Wallet, déjà en cours de déploiement. Cette modification concerne les smartphones et tablettes Android, mais également les montres connectées sous Wear OS comme la Pixel Watch 3 ou la Galaxy Watch7.

Source : 9To5Google